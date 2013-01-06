3 هزار کیلوگرم گوشت قرمز در گناباد معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قدرتی عصر شنبه در محل دامپزشکی گناباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مقدار گوشت و آلایش ضبطی فوق حاصل تلاش بازرسین شبکه دامپزشکی شهرستان در 3 کشتارگاه دام شهرستان بوده است.



رئیس شبکه دامپزشکی گناباد افزود: در 9 ماهه سالجاری تعداد 8 هزار و 807 راس انواع دام سبک و سنگین در کشتارگاه های دام این شهرستان کشتار شده است.



قدرتی بیان کرد: مقدار گوشت استحصالی از این کشتارها 372 هزار و637 کیلوگرم گوشت قرمز بوده که مورد بازرسی بهداشتی بازرسین شبکه دامپزشکی گناباد قرار گرفته است.



وی گفت: علت عمده ضبط این فرآورده ها بیماریهای عفونی و انگلی دامها بوده که فرآورده را از لحاظ استانداردهای بازرسی غیر قابل مصرف می کند.



رئیس شبکه دامپزشکی گناباد اظهار کرد: یک راس بز در گناباد در یک زایمان طبیعی چهار قلو زائید.



قدرتی افزود: با توجه به خشکسالی های چندین ساله اخیر اینگونه زایمان ها خیلی نادر است ولی با توجه به نژاد اینگونه دامها در دامداری سیستم بسته و تغذیه مناسب و رعایت نکات بهداشتی چهار قلو زایی بعید نیست حتی دو بار زایمان در سال نیز گاها اتفاق می افتد.



وی گفت: براساس بازدید کارشناس این شبکه این زایمان شکم سوم دام مذکور و هر چهار بزغاله ماده بوده و سالم هستند.



رئیس شبکه دامپزشکی گناباد بیان کرد: دامداران با استفاده از تغذیه مناسب دام و واکسیناسیون به موقع و بکار بستن دستورالعملهای کارشناسان دامپزشکی می توانند از تلفات و ابتلای دامهایشان به بیماریها واگیر و مشترک بین انسان و دام و سقط جنین جلوگیری کنند.