غلامرضا شیران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تصور می کنم از جمله وظایف اخلاقی شورای شهر به عنوان معتمدین مردم مساعدت به دستگاه‌های مسئول در امر انتخابات در ایجاد زمینه های سالم ، عادلانه و رقابتی برای انتخاب اصلح ترین ها در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا است.

وی ادامه داد: اگر ما خوب و عادلانه عمل کنیم شور و شوق در انتخابات و امید به آینده را بالاخص در جوانان ارتقاء می‌دهیم.

این عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه وظیفه تک تک ماست که بدون در نظر گرفتن منافع خودمان ، منافع عموم و نظام را نظر گرفته گفت: در این شرایط باید انتخابات آینده را با کاندیداهای مومن، جوان، مبتکر و متعهد بالاخص در زمینه شوراها پیگیری و مساعدت کنیم.

درشت نمایی و تبلیغات زودرس فضای انتخابات شوراها را لکه دار می‌کند

شیران تصریح کرد: قطعا درشت نمایی خود، دامن زدن و فراهم کردن ابزار تبلیغ و تبلیغات زودرس انتخاباتی و بزرگ نمایی وظایف در حیطه مدیریت شهری و شوراها نه تنها آن وظیفه مهم ملی ما را در قبال انتخابات لکه دار می کند، بلکه به نحوی از نظر مردم سرکوب رقیب و رقبا و خلل در عدالت انتخاباتی را تلقی می‌شود و ممکن است خدای ناکرده مایوس کردن کاندیداهایی که ممکن است در آینده بهتر از ما عمل کنند را فراهم کند.

وی گفت: از آنجایی که مدیریت شهری و شوراها دست اندرکار و مسئول نصب پلاکاردها و پوسترها و ... در خیابانها، تقاطع‌هاو کوچه‌ها بوده و خود دستی بر وضع موجود دارند و یا سوار بر ماشین خدمتی شهر هستند نباید غفلتا و یا عمدا بطور محسوس و نامحسوس در چنین دامی گرفتار شوند.

شهرداری ها در قبال وجوه مردمی موظفند خدمت رسانی کنند

این عضو شورای شهر اصفهان یادآور شد: شهرداری ها در قبال وجوه مردمی موظفند خدمت رسانی کنند، پس ارائه خدمت وظیفه ذاتی شهرداری است و اگر جایی هم غفلتا کاری نمی شود موظفند توضیح دهند و یا به مردم پاسخگو باشند.

شیران در ادامه اظهار داشت: شهرداری مثل هر سازمان اجرایی دیگر نیز در شرایط عادی ممکن است حق داشته باشند به مردم اطلاع رسانی کنند، این حق اگر بصورت عادی انجام شود که بر این باور هستم در خصوص اصفهان حتی بسیار پررنگ از کانال‌های گوناگون دائما در روز و شب در حال پخش شدن است.

این عضو شورای شهر اصفهان یادآور شد: لذا لزومی ندارد که با نزدیک شدن به فصل انتخابات و با حساس شدن مردم، انجام اقدامات پرخرج تبلیغاتی که معلوم نیست تصمیم گیری آن در کدام دفتر، کدام شورا و با چه اعضایی انجام می‌شود که (البته اگر اعضا در جریان باشند) لزومی ندارد با تحمیل هزینه به شهر و مردم، فضای خوب و سالم انتخابات را دچار ناصافی کنیم.

شیران گفت: لزومی ندارد که یکبار در انتهای سال چهارم دوره شورای سوم و با این خیال که انتخابات شوراها انجام می‌گیرد با صرف هزینه‌های تحمیلی و بدون دخالت شورای شهر و با بهره گیری از قداست نام هشت سال دفاع مقدس هشت سال یعنی دو دوره چهارساله مدیریت شهری اصفهان و شورا را در بوق و کرنا کرد و اینک نیز در پایان سال دهم که بوی انتخابات به مشام همه می‌خورد "ایستگاه دهم" و یک دهه خدمت رسانی که عمدتا ده سال مدیریت شهری را از آن یکصد سال و اندی بیرون می‌کشد و با انجام هزینه‌ای دوباره و علاوه بر همه آن کانالهای تبلیغاتی به رخ مردم بکشیم و با راه اندازی تورهای مجانی، خطوط چهارگانه اتوبوس مجانی و با ثبت نام و نصب تراکت و ... در سرتاسر شهر هم هزینه پوستر تحمیل کنیم و هم فضای سالم انتخابات را آغازگری برای مخدوش کردنش باشیم.

برخی تبلیغات به ضرر آبروی اجتماعی اعضای شورا تمام می‌شود

این عضو شورای شهر اصفهان در ادامه یادآور شد: به نقل از مردم اصفهان اینگونه تبلیغات که شخصا به عنوان عضوی از شورای شهر اطلاعی از کم و کیف آن ندارم فقط به ضرر آبروی اجتماعی اعضای شورا تمام می‌شود و چنین اقداماتی که در چند هفته اخیر در شهر شروع شده و به نقل از روزنامه شهرداری اصفهان" تا خرداد ماه 92ادامه دارد" علاوه بر آنکه تبلیغ زودرس است هزینه‌هایی را در شرایطی که به هر یک ریالش برای پروژهای شهر مخصوصا پروژه های حمل و نقل همگانی و مترو نیاز داریم به شهر تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: چرا ما نباید بدانیم این گونه تصمیمات را چه کسی و یا چه کسانی می گیرند و کجا تصویب می‌کنند که ما متوجه نمی‌شویم هزینه این اقدامات چقدر است و چه کسانی از این اقدامات که از بودجه بیت المال مصرف می‌شود سود می‌برند.

شیران گفت: کدام دانشجوی بیکارو بی درسی و کدام شهروند فارغ از کار در شهر تقاضای چنین اقدامی را به شهرداری اصفهان داده و آن هم در فصل زمستان، امتحانات و عید نوروز پر مشغله و ترم تحصیلی که خودش تا پایان خرداد پایان می‌پذیرد و در روزنامه مطرح می شود اینها قصد دیدن پروژه های شهری را دارند.

هزینه تبلیغاتی شهرداری بهتر است صرف ایستگاه‌های فلج شده مترو شود

این عضو شورای شهر اصفهان اظهار داشت: چرا نباید هزینه‌های ناشی از این اقدامات خاص و هوشمندانه از نظر برخی کاندیدهای خاص و احتمالی را صرف حل مشکلاتی که پیشتر به آن اشاره شد نمود و چرا نباید بجای صرف هزینه برای "ایستگاه دهم" که تبلیغ خاصی است و فضای انتخاباتی را مخدوش می کند صرف تکمیل ایستگاه‌های فلج شده مترو در خط یک کرد و ایستگاههای یک تا بیست خط مترو استحقاق بیشتری نسبت به ایستگاه تبلیغاتی دهم دارند.

شیران گفت: چگونه مردم شهر را در ایستگاه‌ها منتظر بگذاریم و بگوییم پول نداریم اتوبوسی بخریم و اتوبوس‌های شرکت واحد را صرف تبلیغات کنیم؟

شهرداری حق ندارد افتتاح پروژه‌هایی که تمام شده را به سال آینده موکول کند

این عضو شورای شهر اصفهان تصریح کرد: چرا اصلا باید اجازه دهیم اگر خدمتی هم شده تبدیل به تبلیغ شود، مگر نه اینکه همه ما آمده‌ایم تا خدمت کنیم، شهرداری و شورا حق ندارند افتتاح پروژه هایی که می‌تواند تمام شود را به ابتدای سال آینده موکول کند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: از نظر مردم، اینگونه اقدامات علاوه بر هزینه ساز بودن، حقوق مدیران قبلی و آینده شهر را که ممکن است بسیار کارآمدتر و مفیدتر از ما باشند را پایمال می‌کند، از نظر مردم و به عقیده من راه اندازی سایت و تبلیغات "ایستگاه دهم" و زمزمه راه اندازی نمایشگاه‌های خاص و جشنواره عکس و فیلم، پوستر و هر آنچه که راه اندازی خواهد شد سبب می‌شود انتخابات سالم و عادلانه برگزار نشود.

نیازی به هدایت مردم نیست، تبلیغات زودرس زیر سوال بردن هوش مردم است

شیران گفت: مردم شهر حق دارند در شرایطی سالم و عادی اصلح ترین‌ها را برای اداره امور خودشان و نوکری خودشان انتخاب کنند و آنها هم عقل دارند و هم چشم و اصلا نیازی به هدایت آنها نیست از نظر مردم راه اندازی اینگونه تبلیغات زودرس زیر سوال بردم هوش شهروندان اصفهانی است.

این عضو شورای شهر اصفهان یادآور شد: تبلیغات شهرداری در شرایط انتخابات و درشت‌نمایی اقدامات به نحوی از نظر مردم حمایت از مدیران شورایی خود تلقی می‌شود که این خود با اصل انتخابات سالم در تضاد خواهد بود.

شیران در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: در هر صورت از همه مسئولین که در امر انتخابات دخیل هستند تقاضا دارم این مهم را جدی بگیرند و اجازه ندهند بر انتخابات در پیش روی با بی دقتی خللی وارد آید.

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گفتگو: محمد قاسمی