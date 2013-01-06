ونگر ثبات دارد اما ترجیح من این است زیر فشار باشم/ قهرمان منچستری است

به گزارش خبرگزاری مهر، "خوزه مورینیو" فصل گذشته موفق شد با پشت سرگذاشتن یک رکورد، قهرمانی لالیگا را از چنگ بارسلونای قدرتمند دربیاورد و این یکی از سه جامی است که مورینیو از سال 2010 که به رئال پیوسته با این تیم برده است. در مقابل، "آرسن ونگر" که تیمش آرسنال امشب با سوانزی در جام حذفی انگلستان دیدار می کند از سال 2005 موفق به فتح جامی نشده و این در حالی است که 17 سال می‎شود وی در این سمت حضور دارد.

مورینیو می گوید دیرپایی و امنیت شغلی این مربی فرانسوی رشک برانگیز است. با این حال می‌گوید نمی‎تواند جام نبردن را برای مدت زیادی تحمل کند.

وی گفت: بله دوست دارم در باشگاه ثبات داشته باشم. در عین حال به ذهنم رجوع می‎کنم و برای موفقیت نیاز به فشار دارم. و اگر کسی بر روی من فشار نیاورد، خودم بر روی خودم فشار می آورم. مغز من برای بردن همواره به فشار نیاز دارد.

وی افزود: البته شاید این اتفاق برای آرسنال در حال روی دادن باشد. آنها خوب فوتبال بازی می‌کنند و بازیکنان خوبی تولید می‌کنند. آرسنالی‎ها همیشه در هر فصل نقل و انتقالی بازیکن می‎خرند بنابراین دیر یا زود باید موفق به انجام کاری شوند و باید جامی ببرند.

مورینیو می گوید البته این تیم قهرمان رقابت‎های لیگ برتر نخواهد شد. دو تیمی که از نظر مورینیو قهرمان این فصل لیگ برتر می شوند رقبای منچستری هستند؛ شاید هم تیم دیگری.

وی افزود: یونایتد درحال حاضر در صدر جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر قرار دارد و وقتی آنها در صدر هستند هرگز کار آسانی نیست پایین کشیدنشان. اما سیتی هم تیم فوق العاده‌ای دارد و قهرمان لیگ برتر است و مبارزه می‌کند تا قهرمان بماند. بنابراین از نظر من رده بندی پایانی رقابت‎های لیگ برتر در این فصل به این ترتیب است: یونایتد، سیتی، تاتنهام و چلسی.

مورینیو همچنین از "آندره ویلاس بوآس" برای صعود به رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپای فصل آینده حمایت کرد. وی ادامه داد: تاتنهام تیم بسیار خوبی دارد و بازیکنان درخشانی در این تیم حضور دارند. بعضی از آنها بهترین بازیکنان لیگ برتر هستند. آنها اکنون موفق شده‌اند که در کسب نتیجه به ثبات برسند. فکر نمی کنم این تیم بتواند قهرمان شود اما می‌تواند جزو چهار تیم پایانی قرار بگیرد. شاید هم جزو سه تیم پایانی.

مورینیو انتظار دارد تیم پیشین وی، چلسی، جزو چهار تیم پایانی باشد. سرمربی رئال گفت: شکست مقابل کویینز پارک رنجرز شانس آنها را برای قهرمانی کشت. اما آنها یک بازی کمتر از دیگر تیم‌ها دارند و تلاش می کنند تا جزو چهار تیم باشند.

مورینیو آرسنال را برای قرار گرفتن در جمع چهار تیم پایانی بی شانس نمی‌داند. از نظر این مربی توپچی‌ها رکورد فوق‎العاده‎ای در خصوص صعود به رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپا دارند.

مورینیو گفت: تا اینجای فصل آرسنال بالا و پایین بسیاری داشته است. آنها فراز و نشیب بسیاری داشته‌اند. این تیم در حال حاضر در جمع چهار تیم نیست اما آنها همیشه جزو چهار تیم بوده اند و بنابراین از خود می‌پرسید که"چرا این بار نباشند؟" البته دشوار خواهد بود. آنها باید با تاتنهام بجنگند و البته چلسی و اورتون که این خیلی دشوار است. اورتون با مربیگری دیوید مویس شایسته حضور در جمع چهار تیم است چرا که آنها خیلی خوب کار می کنند. تیم آنها به ثبات رسیده، متحد است، سازماندهی خوبی دارد، منظم است و روحیه دارد که من خیلی آن را می پسندم.

مورینیو سرانجام در خصوص دو تن از رفقای خود صحبت می کند که در نیم فصل نخست رقابت‎های لیگ برتر مشکلاتی داشته اند.

وی نتیجه گیری کرد: دوست من آلن پاردیو این بار در نیوکاسل با مشکلات بسیاری مواجه بوده اما فصل گذشته فوق‌العاده بود. او بیشتر از آنچه باید در نیوکاسل موفق بود. و برندان راجرز در لیورپول. آنها با نتایجی که می گیرند به ثبات می‌رسند. تیم‌های این دو هفت امتیاز با رده چهارم جدول فاصله دارند بنابراین شانس این را دارند که فشار بیاورند. برای سومی و چهارمی رقابت بسیاری وجود خواهد داشت. اما قهرمان از بین منچستری‎هاست. در این خصوص شک ندارم.