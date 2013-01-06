اجرای طرح تحول اجتماعی پس از تصویب مجلس

علیرضا افشار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ملی تحول اجتماعی به منظور ریشه کنی مشکلات و آسیبهای اجتماعی با همکاری تمامی دستگاههای مرتبط با این موضوع تدوین شده است. این طرح در راستای اعتلای فرهنگی جامعه به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: 186 برنامه ملی در طرح تحول اجتماعی طرح ریزی شده است که برخی از آنها به صورت پایلوت در استانها در حال اجرا است.

معاون اجتماعی وزیر کشور در مورد زمان نهایی اجرای این طرح گفت: سازو کارهای اجرایی این طرح باید به تصویب مجلس برسد. در صورت تصویب در مجلس با توجه به تامین زیر ساختها این طرح اجرایی می شود.