تغییر زمان دو برنامه ادبی رادیو هفت

معصومه آقاجانی، نویسنده، سردبیر و مجری برنامه رادیویی «هفت خوان» در تماس با خبرنگار مهر، از تغییر ساعت این برنامه خبر داد و گفت: برنامه «جای پای کودکی» که پیش از این هر جمعه ساعت 15:30 دقیقه از رادیو 7 پخش می‌شد، از این به بعد ساعت 13 پخش می‌شود.

برنامه «جای پای کودکی» با حضور شکوه حاجی نصرالله پژوهشگر و منتقد ادبیات کودک و نوجوان و کودکان بالای 5 سال برگزار می‌شود. حاجی نصرالله در هر برنامه بعد از خواندن هر داستان به اتفاق کودکان حاضر در استودیو به نقد و بررسی ساختار ادبی داستان و و ارتباط حسی و عاطفی کودکان و نوجوانان با داستان می‌پردازد.

این برنامه که کاری است از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ که تهیه کنندگی آن به عهده امیررضا راز و نویسندگی، سردبیری و اجرای برنامه نیز به عهده معصومه آقاجانی است، از این پس هر جمعه ساعت 13 از شبکه رادیویی فرهنگ، فرکانس 106 موج اف ام پخش می‌شود.

آقاجانی همچنین از تغییر زمان یکی دیگر از برنامه‌های رادیویی «هفت خوان» خبر داد و گفت: برنامه «در سایه سار سیمرغ» هم پیش از این هر دوشنبه ساعت 16 از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شد، از این پس هر دوشنبه ساعت 19:30 پخش می‌شود.

این برنامه با حضور محمدرضا یوسفی، نویسنده و منتقد ادبیات کودک و نوجوان و کودکان و مخاطبان گروه سنی بالای 8 سال برگزار می‌شود و در آن داستان‌های شاهنامه برای کودکان و نوجوانان روایت و نقد و بررسی می‌شود.