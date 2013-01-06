دستگاه های نظارتی کارشان را به خوبی انجام دهند

علی مروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: باید فضای دوستانه، دلگرمی و کار و تلاش در شهر حاکم شود و هر فردی وظیفه خودش را انجام دهد.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چون نیشابور ظرفیت و شایستگی بیشتری دارد، بنابراین مردم سطح توقع بالایی و رشد بیشتری دارند البته مجموعه عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهند تا احساس رضایت یا نارضایتی از خدمات شکل بگیرد.

مروی افزود: اگر مدیران وظیفه خود را به خوبی انجام دهند و تا به آخر موضوع را پیگیری کنند رضایت ‌مندی در مردم ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه هر فردی باید ببیند اگر ظرفیت کاری را ندارد، واقعا نیاید، گفت: مدیران باید کار را به نحو مطلوب انجام دهند وگرنه در معرض پرسش خداوند و مردم قرار می‌گیرند.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حکومت ما، اسلامی است و در این حکومت، خیلی کارها نظیر گروه‌ بازی و جناح‌بازی ممنوع است، اظهار کرد: نظام‌های متعددی در منطقه خاورمیانه توسط انقلاب‌های مردمی روی کار آمدند ولی پس از چند دهه حکومت با فضاحت کنار گذاشته شدند.

مروی بیان کرد: علت نابودی حکومت‌های انقلابی این بود که فراموش کردند باید مردمی باشند به واقع خیانت، یک امر آنی نیست، یک امر تدریجی است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی روش‌هایی چون تذکر، تحقیق، تفحص و استیضاح را از ابزارهای نظارت نمایندگان مجلس عنوان و افزود: دستگاه‌ها باید کارشان را به خوبی انجام بدهند و نماینده باید آخرین فردی باشد که در مرحله نظارت وارد می‌شود.

مروی در خصوص امضا نکردن پرسش از رئیس جمهور گفت: طرح سوال را از رئیس جمهور به نفع کشور نمی‌دانستم.

وی اظهار کرد: چون دیدم دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی از این موضوع سوء استفاده می‌کنند، به خاطر همین نه تنها امضا نکردم بلکه به دیگر همکاران نماینده نیز توصیه کردم که امضا نکنند یا اگر امضا کرده‌اند، امضای خود را پس بگیرند.