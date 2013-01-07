آغاز پخش "سنگان" از امروز در شبکه پویا / بازگشت به عصر حجر

شهرام حاجی میرصادقی کارگردان "سنگان" درباره این مجموعه انیمیشن به خبرنگار مهر گفت: این اثر به تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا در 13 قسمت 17 دقیقه‌ای با تکنیک دو بعدی تولید شده و هم اکنون در جدول پخش شبکه پویا قرار گرفته است.

وی افزود: سنگان شخصیتی است که در عصر سنگی زندگی می‌کند. او شخصیت کنجکاوی دارد و در تلاش است با درست کردن وسایلی، شرایط زندگی خود و اطرافیانش را بهتر کند. او در قصه‌های این مجموعه، هر بار بر اثر یک حادثه و ضربه‌ای که به سرش می‌خورد ، در رویا در آینده به هوش می‌آید و با وسیله‌ای که قصد اختراعش را داشته آشنا می‌شود.

میرصادقی ادامه داد: در واقع این راهی است تا آموزش‌های لازم را به کودکان بدهیم. زمانی که سنگان دوباره بر اثر حادثه‌ای به گذشته برمی‌گردد، سعی می‌کند تا شکل ابتدایی از آن وسیله را به وجود بیاورد.

این کارگردان و تدوینگر، عوامل تولید انیمیشن "سنگان" را به این شرح اعلام کرد: گلنوش شفیعی، نژلا نوشیروانی و من متن‌ها را به صورت گروهی نوشته‌ایم. مجری طرح میترا خوانساری است. صداسازی و میکس را امیر علیپور بر عهده داشته‌اند و موسیقی را امیرحسین بروشکی ساخته است.

پخش انیمیشن "سنگان" از امروز دوشنبه 18 دی ساعت 16:20 در شبکه پویا آغاز می‌شود.