یازده هفته نباختن برای ما رکورد نیست/ حرکت فولاد لاک پشتی است

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تساوی فولاد با سایپا و تداوم رکورد نباختن فولاد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: موقعیت‌های گل ما نسبت به سایپا بیشتر بود ولی آنها بازی را خوب کنترل ‌کردند. می‌توانستیم در این بازی پیروز شویم ولی بدشانس بودیم. با این حال گرفتن یک امتیاز از سایپا در کرج غنیمت است.

وی به فاصله زمانی کوتاه بازی‌های لیگ اشاره کرد و افزود: ما دو بازی خارج از خانه داشتیم، بخصوص دیدار با سپاهان که باعث خستگی بازیکنان شد. علاوه بر این ما مجبور شدیم دو روز زودتر به کرج بیاییم و به همین دلیل تمرینات منظمی نداشتیم. تنها دلیل تساوی مقابل سایپا همین مسئله است.

سرپرست فولاد درباره اینکه این تیم 11 هفته نباخته است، تاکید کرد: من به یاد ندارم فولاد 11 هفته نباخته باشد ولی ما این را رکورد حساب نمی‌کنیم. الان بهترین خط حمله لیگ را داریم و امیدوارم آخر این فصل فارغ از جایگاه تیم، یک رکورد دیگر به جا بگذاریم. همانند سال گذشته که رضا نوروزی بهترین گلزن لیگ شد.

وی در پایان با بیان اینکه تاکنون مذاکرات باشگاه فولاد و لیل فرانسه برای انتقال آرش افشین نتیجه‌ای نداشته است، گفت: ما تا پایان فصل به آرش نیاز داریم. خوشبختانه حرکت ما در جدول لاک پشتی و رو به جلو بوده است. سعی می‌کنیم روند نباختن را با همین بازیکنان همچنان ادامه بدهیم.

تیم فوتبال فولاد خوزستان روز شنبه در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر در کرج مقابل سایپا به تساوی یک بر یک رسید.