بازی های آسیایی تراکتور فرصتی تاریخی برای معرفی تبریز است

به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس صبح امروز در جریان بازدید از این ورزشگاه به همراه مدیرکل ورزش و جوانان و رییس هیات فوتبال آذربایجان شرقی، با بیان این مطلب اظهار کرد: مسابقات آسیایی فرصت استثنایی برای معرفی فرهنگ آذربایجان به کشورهای جهان به خصوص کشورهای آسیایی حاضر در جام باشگاه های آسیاست که نباید از این پتانسیل غفلت کرد.

رحمانی با بیان اینکه این فرصت می تواند برای درآمد استان اثر گذار بوده و زمینه های توسعه را فراهم سازد افزود: در عین حال این بازی ها فرصت بسیار ارزنده ای برای مطرح کردن تبریز از زوایای مختلف است و می توان از ظرفیت های فرهنگی برگزاری این مسابقات در این راستا نیز استفاده کرد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اینکه به خاطر برخی نواقص ورزشگاه یادگار امام (ره) فدراسیون فوتبال آسیا از برگزار مسابقات در تبریز جلوگیری کند به هیچ عنوان شایسته نام و آوازه تبریز نیست و از مسئولین کشوری و استانی انتظار می رود تا این نواقص را هرچه سریع تر رفع کنند و در این رابطه بنده نیز با تمام نیرو آماده هرگونه هماهنگی هستم.

سایپای آذربایجان زنجیره خودروسازی آذربایجان شرقی را مستحکم تر می کند

رضا رحمانی صبح شنبه در نشستی با مدیرعامل و هیات بلند پایه گروه خودروسازی سایپا درتبریز، با بیان اینکه گروه صنعتی ایران خودرو با احداث دو کارخانه خودروسازی در آذربایجان شرقی سرمایه گذاری خوبی در این استان انجام داده که با رفع چالش های پیش رو بازار جدیدی باز خواهد شد، افزود: زنجیره کامل خودروسازی در طول سالیان گذشته در تبریز و آذربایجان شرقی ایجاد شده و حضور یکی دیگر از خودروسازان بزرگ کشور یعنی سایپا در این استان این زنجیره را مستحکم تر می کند.

رحمانی افزود: وجود زنجیره خودروسازی شامل قطعه سازی، ریخته گری، موتورسازی، گیربکس و غیره در آذربایجان شرقی در کنار مزیت هایی مانند مناطق ویژه اقتصادی و آزاد پتانسیل مضاعفی برای خودروسازان جهت حضور فعال در این استان فراهم کرده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس عنوان کرد: منطقه آزاد ارس و منطقه ویژه اقتصادی سهلان در آذربایجان شرقی آمادگی دارند تا تمام تسهیلات موجود در این مناطق را با شرایطی سهل و روان برای گسترش سرمایه گذاری های سایپا در استان ارایه کنند.