اشتغالزایی برای 3000 نفر در بازار تبریز در گرو اجرای طرح استاد شاگردی

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد اسماعیل سعیدی صبح امروز در جلسه شورای معاونین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اعلام این مطلب اظهار داشت: این طرح با رویکرد ایجاد اشتغال مطابق با تکنولوژی موجود و حفظ استمرار فعالیت در مشاغل سنتی است.

وی با بیان اینکه مشکلات برخی از واحدهای تولیدی صنعتی استان به مدیران پروازی این واحدها باز می گردد ، افزود: مدیریت متمرکز هیچ وقت جواب نخواهد داشت و باید مدیران واحدها از خود استان انتخاب شوند.

سعیدی در ادامه با بیان این مطلب که وظیفه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساماندهی اشتغال است نه ایجاد اشتغال گفت: همه دستگاه های اجرایی متعهد ایجاد اشتغال هستند.

وی با بیان اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات قابل توجهی در حوزه اشتغال و تعاون انجام داده است افزود: به لحاظ صنعتی بودن آذربایجان شرقی در کشور باید جایگاه بالایی در حوزه اشتغال برخوردار باشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تعامل بین سازمان ها و نهادهای دولتی استان و نمایندگاه تاکید کرد و گفت: این تعامل می تواند اثرات مثبت و سازندگی برای استان به ارمغان بیاورد.