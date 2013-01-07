کمبود آب در عسلویه/ محرومیت در کنار مخازن عظیم ثروت ملی!

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه و پیشرفت عسلویه در سال‌های اخیر بسیار چشمگیر بوده و با توجه به قرار گرفتن این شهر در مرکز پایتخت انرژی ایران، شاهد ساخت و سازهای بسیار زیاد و حضور جمعیت بسیار زیادی در این منطقه هستیم که همین افزایش جمعیت باعث بالارفتن نیازها شده است.

بی‌شک افزایش جمعیت در یک منطقه باعث می‌شود تا نیاز به توسعه زیرساخت‌ها در آن منطقه بیش از پیش احساس شود و باید همزمان با توسعه و پیشرفت تاسیسات نفتی و گازی در این منطقه، زیرساخت‌های لازم برای زندگی مردم نیز توسعه یافته و پیشرفت کند.

مسئولان منطقه ویژه پارس جنوبی همواره بر توسعه پیرامونی در شهرستان کنگان و به‌ویژه عسلویه تاکید فراوانی داشته‌اند و کارهای بسیار زیادی نیز در این منطقه صورت گرفته ولی هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که نیازمند توجه بیشتری است تا مردم این منطقه بتوانند زندگی بهتری داشته باشند.

احداث و راه‌اندازی فازهای متعدد پارس جنوبی و حضور نیروهای کاری در این منطقه باعث شده تا جمعیت این منطقه به صورت چشمگیری افزایش یابد و تامین آب و برق و گاز و . . . برای مردم این منطقه سخت‌تر شود.

قطعی چند روزه آب در عسلویه و نارضایتی شهروندان

یکی از مشکلاتی که در روزهای اخیر گریبان‌گیر مردم منطقه عسلویه شده، کمبود منابع آبی و قطعی آب در این منطقه است که نارضایتی برخی از شهروندان این منطقه را باعث شده است.

عبدالمجید کشکولی یکی از شهروندان عسلویه در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نارضایتی از قطعی چندروزه آب در این شهر اظهار داشت: با توجه به اینکه ما مخزن ذخیره آب در منزل نداریم، این قطعی آب باعث شد تا مشکلاتی برای ما به‌وجود آید و قطعی آب زندگی ما را دچار اختلال کرد.

مهدی دهقانی یکی دیگر از شهروندان منطقه عسلویه نیز در این ارتباط اظهار داشت: جمعیت منطقه عسلویه در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته و منابع آبی بین همه این افراد باید تقسیم شود که همین موضوع باعث شده تا شاهد کمبود آب و قطعی مکرر اب در سطح این منطقه باشیم.

وی خواستار پیگیری مسئولان برای حل این مشکلات شد و تصریح کرد: امیدواریم مسئولان عزمی جدی برای حل این مشکل داشته باشند و با بهبود وضعیت زیرساخت‌ها در بخش آب شاهد قطعی آب در این منطقه نباشیم.

تعدادی دیگر از شهروندان عسلویه نیز با اعلام نارضایتی خود از وضعیت فشار آب و همچنین قطعی چند روزه آب در این منطقه خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

سهمیه آب اختصاص یافته به عسلویه با ظرفیت جمعیتی آن مناسب نیست

رئیس شورای شهر عسلویه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعیت شهر عسلویه در حالت واقعی با در نظر گرفتن کمپ‌های کارگری و همچنین افراد فعال در بازار به 12 هزار نفر می‌رسد و سهمیه اختصاصی آب این شهر برای جمعیت چهار هزار و500 نفری دیده شده است.

حسن علیزاده با بیان اینکه این جمعیت با ظرفیت آبی منطقه تناسبی ندارد، خواستار افزایش این ظرفیت و بهبود وضعیت فشار آب در این منطقه شد و اضافه کرد: فشار آب به سمت مخزن به اندازه لازم نیست و نیاز به کارشناسی بیشتر برای تعویض خط لوله یا نصب یک پمپاژ دارد.

وی ادامه داد: امیدواریم مسئولان امر به‌ویژه مسئولان شرکت‌های نفت و گاز و منطقه ویژه و همچنین اداره کل آب و فاضلاب توجه بیشتری به نیازهای منطقه داشته باشند تا شاهد بهبود وضعیت آب در منطقه باشیم.

رئیس شورای شهر عسلویه افزود: هر جا که پیشرفتی حاصل می‌شود باید مناطق پیرامونی نیز همراه با آن توسعه یابد و پیشرفت کند که در عسلویه به خوبی شاهد این موضوع نیستیم و یکی از مهمترین مشکلات نیز همین موضوع آب است.

وی تصریح کرد: همه تلاش خود را برای خدمت بهتر و بیشتر و احقاق حقوق مردم این منطقه به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم شرایط بهتر و مطلوب‌تری را برای مردم این منطقه فراهم سازیم.

مشکلات کمبود آب عسلویه رفع شود

امام جمعه موقت عسلویه نیز در ارتباط با قطعی چندروزه آب در منطقه عسلویه، اظهار داشت: منطقه عسلویه در سال‌های اخیر رشد جمعیتی بسیار زیادی داشته ولی آب مورد نیاز برای این منطقه به خوبی تامین نمی‌شود که مسئولان امر باید برای تامین آب مورد نیاز منطقه عسلویه چاره‌اندیشی کنند.

حجت‌الاسلام عباس بحرینی خواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات و نیازمندی‌های مردم عسلویه شد و افزود: در حالیکه برخی مشکلات این منطق از جمله آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست در این منطقه متوجه مردم می‌شود، باید به نیازهای این مردم نیز توجه شود و به خواسته‌های آنها توجه شود.

وی تصریح کرد: مردم شایسته بهترین‌ها هستند و هر چه برای این مردم کار شود، کم است و باید همه تلاش خود را برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم به کار بگیریم.

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حسین ایزدپناه