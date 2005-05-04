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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۲۵

معاون آموزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصير در گفتگو با "مهر" :

دوره هاي مشترك دانشگاه خواجه نصير با دانشگاه هاي خارجي در مقطع دكتري ايجاد مي شود

دوره هاي مشترك دانشگاه خواجه نصير با دانشگاه هاي خارجي در مقطع دكتري ايجاد مي شود

معاون آموزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي از ايجاد دوره هاي مشترك دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با دانشگاه هاي خارجي در دوره دكتري خبر داد.

دكتر محامد پور در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" با بيان اين خبر گفت : در سال جاري تحصيلي دانشگاه خواجه نصير در مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار به طور رسمي دانشجو پذيرش مي كند. همچنين اين دانشگاه در سال تحصيلي جاري در مقطع كاشناسي ارشد رشته مكاترونيك را در دو دانشكده برق و مكانيك و رشته فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيك را در دانشكده كامپيوتر ارائه مي دهد.

دكتر محامد پور يادآور شد : دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي در مقطع دكتري نيز در رشته جديد شيمي - فيزيك دانشجو پذيرش مي كند.

وي تصريح كرد : دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران گرايش محيط زيست به صورت فراگير و در مقطع كارشناسي دو رشته مهندسي صنايع و كامپيوتر به صورت مجازي دانشجو پذيرش مي كند.

معاون آموزشي دانشگاه خواجه نصير افزود : دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در نظر دارد در سال جاري تحصيلي، دوره دوم كارشناسي هوا و فضا را با مشاركت دانشگاه ماتي روسيه، دوره هاي GIS و RS را با همكاري موسسه ITS هلند، رشته انرژي را با مشاركت دانشگاه منچستر و رشته خودرو را با همكاري دانشگاه كينگ تن انگلستان در مقطع كارشناسي ارشد برگزار كند.

وي در پايان افزود : دانشگاه خواجه نصير سعي دارد دوره هاي مشترك ايجاد شده در مقطع كارشناسي ارشد با دانشگاه هاي خارجي را در مقطع دكتري نيز ارائه دهد.

کد مطلب 178442

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