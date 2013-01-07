مرگ خاموش 3 عضو خانواده ای بر اثرگازگرفتگی

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : ساعت 19 و 40 دقیقه امروز وقوع یک مورد گازگرفتگی در خیابان کارون به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه آتش نشانان ایستگاه هشت خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود: قبل از حضور آتش نشانان ماموران پلیس نیز در محل حاضر شده بودند. در بررسی ها مشخص شد زن و شوهری و پسر 13 ساله آنها در یک خانه قدیمی دچار گازگرفتگی شده اند. پیکر این سه تن در یکی از اتاق ها روی زمین قرار داشت که امدادگران اورژانس پس از معاینه مرگ آنها را تائید کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی درباره علت این حادثه گفت : عدم رعایت نکات ایمنی در نصب بخاری گازی و قرار دادن لوله بخاری در سطل آب باعث انتشار گاز منوکسید کربن در محل و مرگ این سه عضو خانواده شده بود.