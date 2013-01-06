14 درصد کلاسهای درس استان بوشهر هوشمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی صبح یکشنه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: شرایط فرهنگی امروز کشور با توجه به تهاجمات فرهنگی تغییر کرده و باید با بالابردن میزان جذابیت کلاسهای درس مانع از اسیر شدن دانشآموزان در دسیسههای غرب شویم.
وی با اشاره به تغییر نیازهای دانشآموزان و لزوم استفاده از شیوههای نوین تربیتی و اموزشی، تصریح کرد: باید نیازهای دانشآموزان را به خوبی شناسایی کنیم و برای حل آنها تلاش کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به برخی مشکلات در زمینه تامین برق مدارس، تصریح کرد: با وجود همکاریهای صورت گرفته از سوی اداره برق با آموزش و پرورش و تخفیف نیمی از هزینههای برق، باز هم شاهد قطع برق هستیم.
وی خواستار همکاری همه دستگاههای اجرای برای ایجاد و تامین تجهیزات هنرستانی، سالن امتحانات مناسب، استخر دانشآموزی و نمازخانه شد و بیان داشت: برای توسعه مدارس خاص در استان بوشهر در سال جاری، مدارس شاهد 400 درصد، مدارس سمپاد 150درصد و مدارس نمونه 75 درصد رشد داشت.
هوشمند سازی یکهزار و227 کلاس درس
رضائی با اشاره به محدودیت فضای کلاس در استان بوشهر گفت: مرکز استان بیشترین مشکل را در این زمینه دارد که همکاری خیرین مدرسهساز، دستگاههای اجرایی و مشارکتهای مردم را در این زمینه نیاز داریم.
وی با اشاره به وجود هشت هزار و 735 کلاس درس در استان بوشهر، از هوشمند سازی یکهزار و227 کلاس درس خبر داد و افزود: هفت هزار و 508 کلاس درس در نوبت هوشمند شدن هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همکاری دستگاههای اجرایی در هوشمندسازی کلاسهای درس را ناچیز ذکر کرد و افزود: بر اساس قانون، شرکتهای نفتی، بانکها و بیمهها نیز باید در طرح هوشمند سازی مدارس شرکت کنند.
وی با اشاره به قرار گرفتن درس کار و فناوری در پایه ششم ابتدائی و نیاز این درس به هوشمندسازی کلاسهای درس، تصریح کرد: برای 570 کلاس پایه ششم ابتدائی استان بوشهر تنها 240 رایانه تامین شده است.
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