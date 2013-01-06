فرسودگی 61 درصد کمباین ها و 28 درصد تراکتورهای کشاورزی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع فعالان بخش کشاورزی و مسئولان تعاونیها و تشکل های بخش کشاورزی در سالن جهاد کشاورزی استان افزود: از مجموع دو هزار و 838 دستگاه کمباین که در استان موجود است، تعداد 595 دستگاه کمباین تا 13 سال، تعداد 507 کمباین از 13 تا 20 سال و تعداد هزار و 736 دستگاه کمباین از 20 به بالا در استان عمر دارند.

وی اظهار داشت: در مجموع کمباین های تا 13 سال عمر 21 درصد از کمباین های برداشت، از 13 تا 20 سال عمر 18 درصد و بالای 20 سال نیز 61 درصد کمباین های برداشت را تشکیل می دهد.

وی در بخش مکانیزاسیون با اشاره به وضعیت موجودی تراکتور و کمباین های استان تا پایان سال 89 اشاره و اذعان کرد: وضعیت موجودی تراکتور های کشاورزی استان تا پایان سال 89 به تفکیک تعداد و عمر اینگونه است که تعداد هشت هزار و 710 تراکتور کشاورزی تا عمر 13 سال، تعداد 9 هزار و 381 تراکتور کشاورزی با عمر 13 تا 20 سال و تعداد شش هزار و 929 تراکتور کشاورزی با عمر بالای 20 سال در استان وجود دارد که مجموع آن 25 هزار و 20 دستگاه تراکتور است.

وی ادامه داد: از مجموع 10 درصد تراکتورهای کشاورزی استان، تعداد 35 درصد از تراکتورهای استان تا 13 سال عمر تشکیل می دهند و 37 درصد از 13 تا 20 سال و 28 درصد بالای 20 سال عمر دارند.

سیدمحمدی بیان داشت: با وجود اینکه که یکی از قطب های کشاورزی، استان محسوب می شود ولی با چالش های بسیاری مواجه شده است که این مشکلات با همکاری مسئولان برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به شرح فعالیت های دامپزشکی استان افزود: هم اکنون تعداد 58 درمانگاه دامپزشکی در استان مشغول به فعالیت هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: همچنین تعداد داروخانه های دامپزشکی استان 72 مرکز، مایه کوبی 16 مرکز، مرکز خرده فروشی واکسن 14، آزمایشگاه دامپزشکی 11 مرکز، بیمارستان دامپزشکی پنج مرکز، شرکت ممیزی دو مرکز و در مجموع تعداد 178 مرکز در دامپزشکی استان در حال انجام خدمات هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: تعداد 168 نفر در این مرکز شامل دکتر دامپزشک ، لیسانس و کاردان مشغول به کار هستند.