چينيها 1/2 ميليارد دلار از مبادله با ايران سود كردند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، از اين ميزان مبادلات تجاري ايران و چين، دو ميليارد و 60 ميليون و 469 هزارو 186 دلار در سال 1383 ميزان واردات ايران از چين بوده است، يعني از اين طريق كشور چين درآمد ارزي بالاي نسبت به صادرات ايران به اين كشوربدست آورده است.

اين گزارش مي افزايد: چين 25 ميليون و 922 هزار و 37 دلار بنزين در سال 1383 به ايران وارد كرده است.

همچنين صادرات لكوموتيو ديزلي-برقي چين به ايران در سال 1383 بيش از 24 ميليون دلار بوده است.

براساس اين گزارش، از دو ميليارد و 452 ميليون و 876 هزار و 596 مبادلات تجاري ايران و چين، 392 ميليون و 387 هزار و 310 دلار به صادرات ايران به چين اختصاص دارد.

برپايه اين گزارش، رتبه اول در صادرات ايران به چين در سال 1383 به صادرات گازهاي طبيعي مايع شده به ميزان 68 ميليون و 682 هزار و 897 دلار اختصاص داشته است.

پس از آن، صادرات متانول 29 ميليون و 543 هزار و 273 دلار، سنگ كروم 26 ميليون و 543 هزار و 153 دلار، سنگ هاي رهن بهم فشرده نشده 23 ميليون و 750 هزار و 468 دلار ازعمده كالاي صادراتي ايران به چين در سال 1383 بوده است.