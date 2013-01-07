به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این اعلام شده بود که خولیو ولاسکو 19 دی‌ماه به منظور نهایی کردن قرارداد جدیدش با فدراسیون والیبال و امضای آن به ایران سفر می‌کند. این در حالی است که سفر این مربی به ایران با یک روز تاخیر انجام خواهد شد.

امیر خوش‌خبر، سرپرست تیم ملی والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امروز یکشنبه تماس تلفنی با ولاسکو داشتم تا از برنامه سفر وی به ایران مطلع شویم. ولاسکو ویزای سفر به ایران را تهیه کرده اما هنوز بلیت سفرش نهایی نشده است.

وی ادامه داد: البته ولاسکو قول داد که 8 ژانویه ( 19 دی‌ماه) سفر خود به ایران را انجام خواهد داد. با این اوصاف او بامداد چهارشنبه (20 دی ماه) وارد ایران خواهد شد.

سرپرست تیم ملی والیبال در مورد امضای قرارداد با خولیو ولاسکو یادآور شد: هیچ مشکلی وجود ندارد. مقدمات کار فراهم شده است. فقط باید متن قرارداد را تایپ کنیم تا توسط رئیس فدراسیون، افشارزاده (دبیر کمیته ملی المپیک) و خود ولاسکو امضا شود. بنابراین در نهایی کردن قرارداد رسمی سرمربی تیم ملی مشکلی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو طبق قرارداد جدیدی که امضا خواهد شد، هدایت تیم ملی والیبال را در مسابقات لیگ جهانی بر عهده خواهد داشت.