معرفی واجدین شرایط دریافت خودروی وارداتی/ نحوه ارائه تسهیلات مشخص نیست

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اسامی معلولان واجد شرایط دریافت 30 میلیون تسهیلات گمرکی مشخص و به استانها برای استعلام نهایی فرستاده شده است.
وی با اشاره به اینکه 4700 معلول سهمیه استفاده از خودروی وارداتی را دریافت می کنند، گفت: در حال حاضر دو برابر ظرفیت موجود اسامی معلولان را به استانها ارسال کرده ایم و پس از رد برخی از افراد اسامی واقعی آنان اعلام خواهد شد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: هم اکنون هیچیک از معلولان تسهیلات 30 میلیون تومانی را دریافت نکرده اند اما به محض استعلام به اداره واردات گمرک معرفی می شوند.
سخنگویی در مورد نحوه دریافت تسهیلات، گفت: هنوز میزان و چگونگی ارائه تسهیلات گمرکی مشخص نشده است و این موضوع خارج از وظیفه بهزیستی است و ما در نهایت فقط افراد واجد شرایط را معرفی می کنیم.
به گفته وی، برای معرفی افراد واجد شرایط قرعه کشی انجام نشده است بلکه معلولان براساس اولویت انتخاب شده اند.
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