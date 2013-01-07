کتابداری رسالتی فراتر از یک شغل/مهربانی که یاریگر یار مهربان است

به گزارش خبرنگار مهر، به فرموده مقام معظم رهبری "احتیاج ما به کتاب روز به روز بیشتر خواهد شد" و این که کسى تصور کند با پدید آمدن وسائل ارتباط جمعىِ جدید و نوظهور، کتاب منزوى خواهد شد، خطاست، کتاب روزبه‌روز در جامعه‌ بشرى اهمیت بیشترى پیدا می کند.

ابزارهاى نوظهور مهمترین هنرشان این است که مضمون کتابها و محتواى کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند اما جاى کتاب را هیچ چیزى نمی گیرد.

در دنیای متغیر و پیشرفته امروز کتابدار کسی است که با تکیه بر دانش و تجربه‌ خود در راه اندیشمند ساختن و باروری اجتماع‌ خویش سهم بزرگی بر عهده گرفته و در حقیقت‌ کتابداران افرادی مسئول بشمار می‌روند و علاوه بر اینکه کلید گنجینه اطلاعات و دانش‌ را بدست دارند خود نیز می‌کوشند در دگرگونی و سازندگی و پیشرفت دانش و اجتماع‌ خویش از طریق خدمات آموزشی و تحقیقی‌ شرکت فعالانه داشته باشند.

خدمات مختلفی که کتابداران به‌ مراجعین خود ارائه میدهند آنقدر متنوع و جالب است که هر روز نقش کتابخانه‌ها و کتابداران تغییر می‌یابد و آنان در واقع سهم‌ موثری در جامعه‌ای که مدام در حال تحول‌ است برعهده دارند.

مشهور است که کتابداری به منزله یک پیشه به دوران آشوریان باز می گردد به طوریکه در تاریخ کتابخانه برای نخستین بار در کتابخانه نینوا به فهرست بر می خوریم و لوحه ها با نظمی منطقی بر حسب موضوع یا نوع مرتب شده و هر یک نشانه شناسایی داشت و سیاهه محتوا هر اتاقک یا حجره که بر سر در آن کنده کاری شده بود در فهرست نیز مندرج بوده است.

در این راستا گفتگویی با زهرا مصلح خو کتابدار افتخاری تخصصی دفاع مقدس استان همدان و کارشناس این رشته انجام شده است.

کتابخانه ای تخصصی دفاع مقدس همدان 15هزار و 500 جلد کتاب دارد

زهرا مصلح خو در مورد کتابخانه تخصصی دفاع مقدس همدان و موضوعیت آن گفت: این کتابخانه، کتابخانه ای تخصصی با موضوع دفاع مقدس است که در آن تعداد 15 هزار و 500 جلد کتاب و پنج هزار عنوان موجود است.

وی اضافه کرد: کتاب ها با 28 موضوع از جمله خاطرات رزمندگان، داستان، شعر، سرداران، شهید چمران، شهید آوینی، تحلیل نبرد، تاریخ و جنگ، تاریخ سیاسی ایران، جغرافیای سیاسی کشورها، فرهنگ جبهه، خاطرات اسرای ایرانی و عراقی طبقه بندی شده اند و نشریاتی از جمله پلاک هشت، امتداد، یارا، جاودنه ها، ادبیات داستانی، نگین، یک خاکریز غزل، فتح و یاد ایام در این کتابخانه تخصصی موجود است.

مصلح خو بیان داشت: در این کتابخانه تخصصی کتب مربوط به همدان در قفسه ای جدا رده بندی شده اند که حدود 130 عنوان است ضمن اینکه در خرداد ماه سال جاری وبلاگ تخصصی کتابخانه دفاع مقدس همدان راه اندازی شده که تا پایان آذرماه قریب به دو هزار بازدید کننده داشته است.

وی اعلام داشت: وبلاگ کتابخانه در آذر ماه سال جاری با معرفی سه کتاب دلیل "سردار شهید علی چیت سازیان" و مشهور خوبان " شهید سید رضا حسینی" به روز شده است.

مصلح خو افزود: تعداد اعضای به ثبت رسیده در کتابخانه 540 نفر است ضمن اینکه علاقمندان برای استفاده از کتاب ها با موضوع دفاع مقدس می توانند با در دست داشتن دو قطعه عکس و یک برگ کپی شناسنامه به طور رایگان به عضویت کتابخانه تخصصی دفاع مقدس استان همدان مراجعه کنند.

پیام رسانی در حوزه دفاع مقدس را وظیفه خود می دانم

مصلح خو با بیان اینکه پیام رسانی در حوزه دفاع مقدس را وظیفه خود می دانم، افزود: یکی از بهترین و حیات‌بخش‌ترین سرمایه‌هایی که در تاریخ تشیع وجود دارد، شهادت است و بنا به تعبیر مرحوم علی شریعتی ما مسئول این هستیم که با این میراث عزیز شهدا و مجاهدانمان و امامان و راهبرانمان و ایمانمان و کتابمان، امتی نمونه بسازیم تا برای مردم جهان شاهد و شهید باشیم و پیامبر(ص) برای ما نمونه و شهید باشد.

وی عنوان کرد: اجر و مقامی که شهدا نزد پروردگارشان دارند با بزرگداشت یا غفلت مردم از آنان کم و زیاد نمی شود، بزرگداشت و تکریم شهید در جامعه بزرگداشت و تکریم فرهنگ شهادت و تمام نیکی ها و ترویج روحیه ایثارگری و فداکاری برای ارزش ها و دفاع از جامعه و سرزمین اسلامی است.

کتابدار افتخاری کتابخانه تخصصی دفاع مقدس استان همدان در ادامه به ذکر مشکلات این کتابخانه پرداخت و اظهار داشت: از مشکلات این کتابخانه می توان به کم بودن میزان تبلیغات اشاره کرد به طوری که بیشترین اعضاء در این کتابخانه را رزمندگانی که در جبهه و جنگ حضور فعال و جدی داشته اند و به منظور یادآوری خاطرات مربوط به دوران دفاع مقدس و تداعی آن دوران خوش از کتب موجود استفاده می کنند، تشکیل می دهد.

مصلح خو افزود: بنابراین باید تبلیغات کارشناسی شده و در حد گسترده تری در این زمینه صورت پذیرد تا نسل جدید که در جبهه و جنگ حضور نداشتند شناخت بیشتری از موضوع دفاع مقدس و همچنین رزمندگان پیدا کنند.

دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه ارائه می شود

وی در ادامه گفت: اخیراً به علت ارائه دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس، تعدادی دانشجو نیز به اعضاء اضافه شدند اما این کفایت نمی کند و نیاز است که نسل جدید بیشتر با این کتب و مجموعه آشنا شوند.

زهرا مصلح خو اظهار داشت: کتابداری همانند معلمی شغلی حساس و اثرگذار در راستای اعتلای فرهنگی مردم یک جامعه و جذب افراد به سمت کتاب و مطالعه دارند، بنابراین رفتار خوب و توام با مهربانی و مشاوره صحیح یک کتابدار می تواند افراد زیادی را به مطالعه و تحصیل دانش جذب کرده و یا بر عکس بد اخلاقی و رفتار توهین آمیز وی یک فرد را برای همیشه از مراجعه به کتابخانه دلسرد کند.

مصلح خو با بیان اینکه برای ارتقای جایگاه کتابخوانی باید ضرورت مطالعه در فرد نهادینه شود اعلام داشت: کتاب باید در سبد مصرفی خانوار تعریف شود.

وی خوشرویی در حین برخورد با مراجعه کنندگان را از دیگر خصوصیات یک کتابدار برشمرد و افزود: در برخورد با مراجعه کنندگان تنها با خوشرویی می توان راه به جایی برد ضمن اینکه کتابدار در هنگام پاسخگویی به پرسشها باید در دسترسی به اطلاعات یاری رسان باشد و ضمن اینکه باید به خوبی به مجموعه کاری خود مسلط باشد و در یافتن هرچه سریعتر نیاز مراجعه کننده، بکوشد.

مصلح خو بیان داشت: در کتابخانه ها امکانات کم و کار طاقت فرساست و در کنار آن کتابدار باید قادر باشد با فروتنی و بدون چشم داشت به مردم عشق بورزد و گرنه بهتر است رنج کتابدار شدن را متحمل نشود، چرا که کاری بس یکنواخت و خسته کننده به نظر خواهد آمد.

برخورد انسانی باعث دلگرمی و تمایل بیشتر مراجعه کننده به استفاده از کتابخانه می شود

وی اضافه کرد: صلاحیت و برخورد انسانی باعث دلگرمی و تمایل بیشتر مراجعه کننده به استفاده از کتابخانه می شود، کتابدار باید همانند یک دوست با مراجعه کنندگان ارتباط برقرار کرده، به آنها یاری رسانده واز روحیه همکاری بالایی برخوردار باشد.

بدون شک برخورد صحیح و محترمانه و رعایت اصول و قوانین برخورد در هر جای جامعه ضروری است چرا که رفتار و اخلاق نیک می تواند هم برای خود شخص وهم برای دیگران مفید و موثر واقع شود ضمن این که آدمی را به سوی موفقیت سوق دهد، این که چگونه و با چه شیوه ای باید با دیگران برخورد کنیم خود مستلزم یاد گیری مهارتهای رفتار با دیگران است در صورت عدم داشتن این مهارت ، ممکن است سبب دلسردی ونا امیدی فرد گردد.

اکثر کسانی که در کتابخانه ها به کار گرفته شدند بدون تحصیلات مرتبط بوده و رشته کتابداری در دانشگاهها نیز محدود و ضعیف است این در حالی است که امروزه کتابداری از جمله مشاغلی است که شاید سختی و مشقت موجود در آن به دلیل گمنامی کتابدارن آن چنان به چشم نیامده و به نوعی این قشر شایسته را بتوان یکی از اقشاری دانست که در زمینه توجه به مشکلاتشان همواره مورد بی مهری قرار گرفته اند.