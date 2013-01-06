اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر رشته های ورزشی را عامل بسیار مهم واثر گذار در روند فعالیتهای آموزشی و پرورشی دانست و اظهار داشت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید به ورزش در کنار تحصیل و تهذیب توجه کرد، این امر از اهیمت خاصی برخوردار است.

حلیمی گفت: استفاده از پیشکسوتان حوزه تربیت بدنی درسرپرستی وهدایت انجمن های ورزشی می تواند گام موثری در ارتقای شاخص های حوزه تربیت بدنی وسلامت دانش آموزان داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز از معاون تربیت بدنی وسلامت استان خواست با پیگیری های مستمر زیر ساخت های ورزشی را توسعه دهند تا دانش آموزان بتوانند با گرایش ها وعلایق مختلف به امر خطیر ورزش بپردازند.

وی تصریح کرد: اولیای دانش آموزان با خیالی آسوده فرزندان خود را به سالنهای ورزشی آموزش وپرورش می فرستند زیرا معتقدند که در آموزش وپرورش ورزش وسیله ای برای به کمال رسانیدن مقامات معنوی دانش آموزان است.

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