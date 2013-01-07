رایزنی های سعید جلیلی از دهلی نو تا کابل/ افغانستان محور همکاری های آتی

به گزارش خبرگزاری مهر، "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به دعوت "شیو شنکر منون" مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند در روز سیزدهم دی ماه عازم هند شد. سفری که یکی از اهدافش گسترش همکاری دو کشور در افغانستان بود.

با سفر دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که 10 روز پس از سفر پوتین به این کشور انجام گرفت، گمانه زنی هایی مبنی این که ایران بخواهد هند را به جای ترکیه در مذاکرات هسته ای خود با کشورهای گروه 1+5 وارد کند، انجام گرفت. هر چند مقام‌های دو کشور هند و ایران از اظهار‌نظر درباره هرگونه امکان پادرمیانی هند برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای خودداری کردند.

در این سفر سه روزه، جلیلی از آمادگی ایران برای ادامه مذاکره با 1+5 خبر داد. امری که واکنش طرف دیگر مذاکره را به دنبال داشت و طی آن "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سخنگوی گروه 1+5 از ادامه این مذاکرات استقبال کرده است. این در حالی است که به گفته جلیلی، گروه 1+5 باید در مواضع خود برای مذاکرات تجدیدنظر کند.

به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، این کشور در گفتگوها با در دست گرفتن ابتکار، منطق و اقتدار، همواره مباحث مربوط به دفاع از حقوق جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار داده ‌است. بر این اساس آخرین مذاکرات هسته ای، شش ماه پیش و در مسکو انجام گرفت که طی آن ایران در پنج محور پیشنهادهای سازنده خود را ارائه کرده و به تفصیل شرح داد. در این دور از مذاکرات همچنین عزم ایران در دفاع از حقوق ملتش برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و دفاع از حقوق قانونی جمهوری اسلامی بیان شد.

افغانستان مقصد بعدی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود. وی در پایان سفرش به هند در نشست خبری با رسانه ها به اشغال 10ساله افغانستان توسط ناتو اشاره کرد و گفت: 10 سال است آمریکا و برخی قدرت های غربی به بهانه مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال کرده اند اما مردم منطقه و این کشور شاهد هستند با وجود حضور گسترده ی نیروهای خارجی تولید مواد مخدر در این مدت در افغانستان چهار برابر افزایش یافته و آمریکا خود اعتراف کرده که نتوانسته است در این مدت در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر موفق باشد.

جلیلی تاکید کرد آنچه برای افغانستان مفید است این است که مردم افغانستان با سابقه مبارزات استقلال طلبانه و اتکای به ظرفیت های خود، بهتر از هرکس دیگری می توانند درباره آینده خود تصمیم گیری کنند. به گفته وی آن چیزی که می تواند امنیت و توسعه پایدار را برای کشورها به ارمغان آورد استقلال و مردم سالاری و تکیه بر ظرفیت های خودشان است. به ویژه مردم افغانستان که با ظرفیت های خوب و با خروج اشغالگران می توانند به این هدف دست یابند.

جلیلی به دستاوردهای سفر به هند در حمایت از افغانستان اشاره کرد و افزود: در گفتگو با دوستان هندی اعلام کردیم خواست ما وحدت، استقلال، تمامیت ارضی، پیشرفت و رفاه ملت افغانستان بوده و تمام توان ایران و هند برخلاف قدرت های دیگر برای کمک به رشد و پیشرفت افغانستان است.

از دیگر دستاوردهای سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به هند مذاکرات دو جانبه با تاکید بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی و توانمندی های فراوان دو کشور، گسترش مناسبات درعرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی راه های جدید همکاری تهران ودهلی نو بود.

همچنین دراین سفر تفاهمنامه همکاری دبیرخانه های شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ودبیر خانه امنیت ملی هند توسط "علی باقری" معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و خانم "لاتا ردی" معاون مشاور امنیت ملی هند امضا شد. جلیلی در این سفر همچنین با "سلمان خورشید" وزیر امور خارجه و "پی چیدا مبرام" وزیر دارایی هند دیدار و درباره مناسبات دو کشور گفتگو کرد.

جلیلی پس از پایان سفر سه روزه اش به هند، وارد افغانستان شد. وی روز شنبه با "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار کرزای با اشاره به روابط دوستانه و عمیق ایران و افغانستان گفت: مناسبات دو کشور در سال های اخیر در نتیجه خواست دو ملت و کوشش دو دولت تعمیق یافته است. وی بر اشتراکات و پیوندهای فرهنگی و تاریخی دو ملت نیز تاکید کرد.

دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به روابط خوب و مستحکم دولت های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مبتنی بر دوستی های عمیق و تاریخی دولت ملت در روزهای غم و شادی گفت: سابقه درخشان و تاریخی مردم افغانستان در نپذیرفتن بیگانگان و مبارزه با اشغالگران ستودنی است و آن را سرمایه بزرگی برای دولت افغانستان در حفظ استقلال و حاکمیت ملی این کشور می دانیم.

جلیلی همچنین با ابراز خرسندی از روند شکل گیری و تحکیم دولت ملی در افغانستان بر آمادگی کشورمان برای کمک در عرصه های مختلف با هدف توسعه، امنیت، پیشرفت و رفاه ملت افغانستان تاکید کرد.