22 واحد صنفی متخلف در میناب پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خدادادزاده بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از بازار میناب در جمع خبرنگاران افزود: ارزش ریالی این پرونده ها افزون بر یک میلیارد و 611 هزار ریال است.

خدادادزاده در ادامه یکی از موثرترین راههای مبارزه با گران فروشی را نظارت مستمر بر بازار عنوان وافزود: با افزایش اکیپ‌های بازرسی و نظارت بر بازار به منظور مقابله با هرگونه گرانفروشی و کم‌فروشی میتوان نظارت بیشتری بر بازار داشت.

فرماندار میناب در ادامه کاسب را دوست خداخواند واز بازاریان منصف،تشکر واز آنان خواست رعایت حال مردم را داشته باشند.

وی بیان داشت: در این مدت 9 ماهه سال بازرسان اداره صنعت ،معدن وتجارت از 10 هزار و 383 واحد صنفی درسطح شهرستان بازدید کردند که 80 مورد از بازرسی ها بصورت گشت مشترک و شش مورد گشت ویژه صورت گرفت.