توانایی پیروزی برابر استقلال را داریم/ بعضی دوستان تحمل موفقیت ما را ندارند!

هادی برگی زر، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمش با استقلال در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی با تیم‌های پیکان و صبای قم، بازی‌های تدارکاتی خوبی برای بازیکنان ما برای رویارویی با استقلال بود اما مطمئن باشید مقابل استقلال در ورزشگاه آزادی دفاعی و ضد فوتبال بازی نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه برابر استقلال ناامید نیستیم و توانایی بردن این تیم را داریم، در پاسخ به این پرسش که آیا حاشیه‌های اخیر در عملکرد استقلال در این بازی تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: امیر قلعه‌نویی نشان داده این توانایی را دارد که اجازه ندهد استقلال گرفتار بحران و مشکلات حاشیه‌ای شود.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم در مورد شکست سنگین این تیم مقابل سنگ آهن بافق در آستانه بازی با استقلال در رقابتهای جام حذفی تاکید کرد: به دلیل شرایط نامساعد جوی در مشهد، از دوشنبه هفته گذشته نتوانستیم روی چمن تمرین کنیم، ضمن اینکه تیم نساجی نیز در رقابتهای لیگ آزادگان مقابل تیم ما بازی نکرد.

وی افزود: با توجه به اینکه 11 روز تنها در محیط کوچک یک سالن تمرین کرده و در شرایط مسابقه قرار نداشتیم، پیش بینی باخت به تیم سنگ اهن بافق را می‌کردم. البته این شکست دلایل دیگری نیز داشت که به اشتباهات داور بازی بر می‌گشت. داور به شدت تحت تاثیر جوسازی‌ها و تهدیدهای افشین پیروانی، سرمربی سنگ آهن و همچنین مدیرعامل این باشگاه قرار گرفته بود.

برگی‌زر همچنین اظهار داشت: پس از گل ابومسلم، افشین پیروانی و مدیرعامل باشگاه سنگ آهن بافق به این گل اعتراض داشته و داور را تهدید کردند. نماینده فدراسیون فوتبال در آن صحنه حضور داشت و همه چیز را دید و شنید اما متاسفانه واکنشی به این مسائل نشان نداد.

وی در مورد اظهار نظر خداداد عزیزی در مورد مالکیت ابومسلم ادامه داد: به اظهار نظر عزیزی کاری ندارم و برای نظر وی احترام قائلم اما در طی 35 روزی که مسئولیت فنی ابومسلم را برعهده گرفته‌ام، هیچگاه خودم را درگیر مسائل مدیریتی نکرده‌ام.

سرمربی تیم ابومسلم در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص نشدن وضع مالکیت ابومسلم باعث بوجود آمدن مشکلات مالی در آینده‌ای نزدیک نمی شود، گفت: در حال حاضر حتی باشگاه‌هایی که مشکل مالکیت ندارند، نیز با مسائل مالی دست به گریبان هستند اما تا به امروز به طور میانگین 40 درصد از مطالبات مالی بازیکنان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در 5 بازی که هدایت تیم ابومسلم را برعهده داشته، 12 امتیاز بدست آورده که این موضوع در آستانه تحمل بعضی دوستان نمی‌گنجد، خاطرنشان کرد: دوستان و مسئولان استانی کمک کنند تا ما به لیگ برتر صعود کنیم و در صورت تحقق این موضوع مطمئن باشید اعضای کادر فنی فعلی تیم هیچ ادعایی نسبت به این صعود نخواهند داشت و حتی می‌توانند من را از مشهد بیرون کنند! یک ابومسلمی واقعی وقتی که در باشگاه سمتی ندارد، شروع به تخریب تیم نمی‌کند همانطور که من نیز حدود 5 سال از باشگاه دور بودم اما قدمی در راه تخریب تیم برنداشتم.

برگی‌زر در خصوص اظهار نظر قائم مقام باشگاه که گفته بود "وی در بازی سنگ آهن بافق از بازیکنی استفاده کرده که فقط دو جلسه تمرین کرده و کمترین بازی را در نیم فصل داشت"، گفت: حسینی نظر شخصی خود را گفته و برای آن احترام قائلم. من فقط در حیطه وظایفی که دارم، عمل می‌کنم و در این خصوص نظری ندارم.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و ابومسلم از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های حذفی کشور ساعت 16:30 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.