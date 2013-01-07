به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام نتایجه آرای هیات انتخاب سی و یکمین جشنواره فیلم فجر آثاری که در بخش سودای سیمرغ و نگاه نو در جشنواره راقبت خواهند کرد، مشخص شد؛ البته احتمال برخی تغییرات در این فهرست هم وجود دادر. خبرگزاری مهر در چند گزارش به معرفی این آثار و تمامی حاشیه‌هایی که از زمان ساخت تا امروز آنها وجود داشته است، می‌پردازد.

22 فیلم امسال توسط هیات انتخاب سی ویکیمن جشنواره فیلم فجر وارد بخش سودای سیمرغ یا همان بخش اصلی مسابقه سینمای ایران شدند. که از میان آنها سه فیلم در بخش نگاه نو (ویژه آثار کارگردان‌های فیلم‌اولی) نیز حضور دارند.

در این میان فیلم‌هایی دیده می‌شود که متعلق به نسل‌های مختلف سینمای ایران است و این موضوع می‌تواند به جذابیت‌های این بخش بیفزاید. اما این انتخابها و فیلم‌های مورد نظر هر کدام خالی از حاشیه نیستند. آنچه در این مطلب می‌خوانید معرفی این آثار به همراه حاشیه‌های آنها است.

نمایی از فیلم "استرداد"

آفتاب، مهتاب، زمین: به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی قوی‌تن ساخته شده است. این فیلم یازدهمین کار سینمایی قوی‌تن است و فضایی مانند کارهای قبلی وی دارد. سال گذشته او با فیلم "پرواز بادبادکها" در جشنواره فجر حضور داشت و در بخش بین‌الملل جوایزی را هم از آن خود کرد. آخرین فیلمی که از وی اکران شده است "نسکافه داغ داغ" است که ساخت آن به سال 85 برمی‌گردد و پس از آن سه فیلم دیگر وی هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکرده‌اند.

فیلم اخیر او یک ملودرام اجتماعی و درباره دختر دانشجویی است که بخشی از خاطرات کودکی خود را مرور می‌کند. "آفتاب، مهتاب، زمین" درباره کودکان و نوجوانان ساخته شده و به روابط ساده و بدون پیچیدگی آدم‌ها می‌پردازد. صدف بهشتی، مهسا معرفتی، حسین محمدیان، شادی محمدپور، محمود مرتضائی، توحید رستمی و دنیا نجفی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلمبرداری این فیلم در تهران و روستای کلات نادر خراسان انجام شده است و مدتی نیز به دلایل نامشخصی قبل از ادامه کار در تهران متوقف شد.

استرداد: فیلمی از علی غفاری است که به تهیه‌کنندگی محسن علی اکبری و بیناد سینمایی فارابی ساخته شده است. سومین فیلم غفاری با حاشیه‌های زیادی روبرو شد. در ابتدا ابراهیم حاتمی کیا مشاور کارگردان این پروژه بود اما پس از مدتی به دلیل برخی اختلافات حاتمی‌کیا از ادامه کار با این پروژه منصرف شد.

همچنین در مراحل فنی نیز فیلم با مشکلات مالی روبرو شد. اما پس از مدتی برای حضور در جشنواره دوباره این بخش از کار از سر گرفته شد. همچنین پس از اینکه محصول نهایی توسط بنیاد فارابی دیده شد با توجه به نظرات مسئولان این مرکز، فیلم دوباره تدوین مجدد شد.

استرداد یکی از پروژه‌های فاخر و میلیاردی این دوره از جشنواره به شمار می‌رود که افراد زیادی تمایل دارند نتیجه چنین هزنیه‌هایی را روی پرده ببینند. قطعا جلسه مطبوعاتی این فیلم نیز در جشنواره خالی از حاشیه نیست.

فیلمبرداری این فیلم در مسکو، تهران و شمال کشور انجام شد. همچنین به دلیل اینکه پروژه تاریخی و سنگینی نیز در سینمای ایران محسوب می‌شود، فیلمبرداری آن زمان زیادی طول کشید. این فیلم برای اولین‌بار به بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان می‌پردازد. حساسیت‌های فراوان تاریخی درباره روایت‌های گوناگون مورخان و همچنین خاطرات به جای مانده از آن سال‌ها پیرامون درگیری ناخواسته ایران در جنگ‌جهانی دوم با وجود اعلام بی‌طرفی، سبب شد زمان طولانی‌ای برای بازنویسی‌های چند‌باره فیلمنامه صرف شود.

طرح اولیه این فیلمنامه را رضازاده به نگارش درآورده و علی غفاری در سومین فیلم بلند سینمایی‌اش یکی از دشوارترین فیلمنامه‌های تاریخی را کارگردانی می‌کند. بازیگرانی چون حمید فرخ‌نژاد، فرهاد قائمیان، الیسا کاچر، الکساندر ناوانف، سیاوش چراغی‌پور، صالح میرزآقایی، علی رام نورایی، شیرین یزدان بخش در این پروژه سینمایی حضور دارند.

برلین منفی هفت: به کارگردانی رامتین لوافی و تهیه‌کنندگی سیامک پورشریف و موسسه رسانه‌های تصویری است. البته هنوز مشخص نیست این اثر، فیلم دوم این کارگردان است یا فیلم اول او؛ چراکه "آرام باش تا هفت بشمار" کار قبلی این کارگردان تاکنون در جشنواره‌های متعدد خارجی نیز به نمایش در آمده است و مدتی پیش، نسخه خانگی آن نیز وارد بازار شد.

"بشارت به یک شهروند هزاره سوم"

این فیلم نیز جزو آثار میلیاردی جشنواره به شمار می رود و تمام فیلمبرداری آن در آلمان انجام شده است. تمام زمان فیلمبرداری، فیلم هیچ حاشیه ای نداشت. اما از انجا که دبیر جشنواره فجر (محمدرضا عباسیان) مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری یکی از تهیه کنندگان اثر به شمار می رود و این موضوع حاشیه هایی برای فیلم به وجود آورده است.

"برلین منفی هفت" فیلمی ضدجنگ است که زندگی چند مهاجر از کشورهای مختلف را روایت می‌کند. آدمهایی که زندگی تازه‌ای را در برلین جستجو می‌کنند. این فیلم که معرفی‌اش از جشنواره فیلم کن آغاز شده محصول مشترک آلمان و ایران است و بازیگران مطرحی از کشورهای آمریکا، آلمان، مصر، عراق و ایران در آن حضور دارند.

توم بیشاپز، مصطفی زمانی، کارولین ایشهورن، مسعود رایگان، حلیما ایلتر، سمیر فوکس، مریم عباس، کریستین ویکتور کوینه بازیگران این فیلم هستند. بشارت به یک شهروند هزاره سوم: چهارمین فیلم محمدهادی کریمی است که پیش از این به عنوان فیلمنامه‌نویس با کارگردانان متعددی در سینمای ایران همکاری داشته است. فیلمبرداری این فیلم در سکوت خبری مدتی پیش در تهران آغاز شد و به تازگی نیز به پایان رسیده است. فیلم هم اکنون در مراحل فنی قرار دارد. "بشارت به یک شهروند هزاره سوم" یکی فیلم پربازیگر محسوب می‌شود. "برف روی شیروانی داغ" فیلم قبلی کریمی در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش در آمد و با استقبال خوبی هم از طرف منتقدان روبرو شد. نیکی کریمی، هنگامه قاضیانی، حمید فرخ نژاد، امیر حسین آرمان، مهدی احمدی، بیتا فرهی، شهرزاد کمالی نژاد، احمد ساعتچیان، فرهاد بشارتی و شیما نیکپور از بازیگران این فیلم هستند. همچنین کریمی چهره های جدیدی را با این فیلم به سینما معرفی کرده است. جیب‌بر خیابان جنوبی: به کارگردانی سیاوش اسعدی و تهیه کنندگی علی سرتیپی- حسن داد خواه (دادگر) ساخته شده است. "حوالی اتوبان" عنوان کار قبلی این کارگردان سینمای است که در زمان اکران با ممیزی روبرو شد و نسخه‌ای که از این فیلم در جشنواره بیست و نهم به نمایش درآمد با نسخه اکران شده تفاوتهایی داشت. "جیب‌بر خیابان جنوبی" عمدتا فیلم های این کارگردان در مراحل فیلمبرداری با توقف روبرو می شود. فیلم اول نیز وی مشکلات این‌چنینی داشت. در "جیب‌بر خیابان جنوبی" نیز برای دو بازیگر اصلی فیلم مصطفی زمانی و نورا هاشمی مشکلاتی پیش آمد و مدتی فیلمبرداری متوقف شد. در این فاصله نیز مصطفی زمانی در فیلم "برلین منفی هفت" در آلمان جلوی دوربین رفت وهمین موضوع باعث شد که زمان توقف فیلمبرداری طولانی شود. اما در هرصورت پس از بازگشت زمانی از آلمان دوباره کار ادامه پیدا کرد. در"جیب‌بر خیابان جنوبی" مصطفی زمانی و نورا هاشمی به همراه بهناز جعفری، افشین سنگ‌چاپ، امیر جعفری، هومن برق‌نورد، محمود جعفری، لیلا بلوکات، علی رضا جعفری و... به ایفای نقش می‌پردازند. چه خوبه که برگشتی: بیست و چهارمین فیلم داریوش مهرجویی است که قطعا همه اهالی سینما و علاقمندان به سینما و رسانه‌ها منتظر دیدن جدیدترین ساخته این کارگردان پیشکسوت هستند. البته مهرجویی در چند سال اخیر از روند همیشگی فیلمسازی‌اش فاصله گرفته و فضای متفاوتی را تجربه می‌کند. از این رو این نگاه تازه وی مخالفان و موافقان زیادی دارد. در خلاصه داستان این فیلم که در آن بازیگران متعددی بازی می‌کنند و گریم‌های متفاوتی هم دارند آمده است: فرزاد (جراح دندان پزشک) پس از سال‌ها به ایران می آید تا دور از مسایل آشفته زندگی‌اش نفسی تازه کند. ولی ورود او هم زمان است با پدیدار شدن یک شی مرموز شبه فضایی و خانم دکتر یاسمین و سنگ‌های جادویی‌اش که رفاقت دیرینه فرزاد و کامبیز را که سالهاست در همسایگی هم و در کنار دریا زندگی می‌کنند به جدالی بیهوده می‌کشاند. حامد بهداد، مهناز افشار، رضا عطاران، همایون ارشادی، علیرضا جعفری، علی اصغر طبسی، راضیه فرجی، محمد کارت، محسن بشیر، عرشیا توفیقی، اکبر نیری، محمد ثانی، قربان خدادوست و با حضور رویا تیموریان و حسن پورشیرازی از بازیگران این فیلم هستند. حوض نقاشی: به کارگردانی مازیار میری و تهیه‌کنندگی سازمان توسعه سینمایی سوره - حوزه هنری ساخته شده است. این فیلم ششمین کار بلند سینمایی میری است. این فیلم هم با حاشیه‌هایی در زمان ساخت روبرو شد به همین دلیل عوامل فیلم ترجیح داند کار در سکوت خبری ساخته شود. پیش از این نام منوچهر محمدی به عنوان تهیه کننده پروژه اعلام شده بود اما پس از مدتی عظیمی میرآبادی مدیر کل وقت اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد در گفتگویی عنوان کرد که پروانه ساخت این فیلم با تهیه کنندگی حوزه هنری صادر شده است و نام محمدی حذف شد. در خلاصه داستان فیلم آمده است: مریم و رضا با آدم‌های دیگر فرق دارند، آن هم نه یک فرق ساده، بلکه بسیار بزرگ و آن‌ها باید تلاش کنند تا به دیگران ثابت کنند این تفاوت بزرگ را با معجزه عشق حل کرده‌‌اند. در "حوض نقاشی" شهاب حسینی، نگار جواهریان، فرشته صدرعرفایی و... بازی می کنند. خاک و مرجان: به کارگردانی سیدمسعود اطیابی و تهیه‌کنندگی سید امیر پروین حسینی است. یکی از نکات جالب در انتخاب این فیلم از طرف هیات انتخاب این است که فیلمبرداری آن هنوز به پایان نرسیده است. چند روز پیش بخشی از فیلمبرداری "خاک و مرجان" در شهرک دفاع مقدس به پایان رسید و گروه برای ادامه کار این هفته به افغانستان می روند. شنیده ها حاکی است سکانس باقی مانده یکی از مهترین سکانس های این فیلم است. "خاک و مرجان" ششمین فیلم مسعود اطیابی است که بخشی از آن در افغانستان، شهرک دفاع مقدس و بیرجند فیلمبرداری شده است. عمده بازیگران این فیلم افغانی هستند. محور فیلم یک مساله اجتماعی و درباره یک خانواده افغانی است اما در بستر آن به بحث حمله آمریکا به این کشور و مساله طالبان نیز پرداخته می‌شود.

خسته نباشید: به کارگردانی محسن قرایی دومین فیلمی است که در این لیست توسط حوزه هنری تولید شده است. "خسته نباشید" یکی از پر حاشیه ترین فیلم های این دوره از جشنواره است. فیلمبرداری این فیلم پس از گرفتن 70 درصد از کار توقیف شد و دلیل عمده این موضوع را نداشتن پروانه ساخت عنوان کردند.

پیش از این افشین هاشمی به همراه محسن قرایی کارگردان اثر بودند اما پس از مدتی پس از توافق حوزه هنری و ارشاد برای ادامه کار، نام افشین هاشمی از پروژه حذف شد و مانند فیلم "حوض نقاشی" اینبار نام رضا میرکریمی نیز به عنوان تهیه کننده از فیلم بیرون آمد.

همچنین باران کوثری نیز از گروه بازیگران جدا شد. به همین دلیل هنوز مشخص نیست چه بخشهایی از این فیلم پس از تغییر در عوامل دوباره فیلمبرداری شده است. این فیلم هم قطعا به دلایل مختلف قطعا مخاطبانی خواهد داشت.

"دربند"

در خلاصه داستان این فیلم آمده است:داستان رومن و ماریا زوجی جهانگرد است که درگیر اختلافاتی با یکدیگرند. آن‌ها در میانه سفر خود در ایران با موسسه جهانگردی طرف قراردادشان به مشکل بر می‌خورند. تا اینکه مرضی، مستخدم اخراجی هتل به کمک پسر عمویش برای آن‌ها نقشه می‌کشند. غوغا بیات، جلال فاطمی و رویا افشار از بازیگران "خسته نباشید" هستند.

دربند: به کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی امیر سمواتی ساخته شده است. این فیلم با عنوان قبلی "سلام/ خداحافظ" پنجمین فیلم پرویز شهبازی است که در سکوت خبری ساخته شد. پیش بینی می شود "دربند" یکی از آثار خوب جشنواره امسال باشد.

فیلم درباره دختر دانشجویی است که برای ادامه تحصیل در تهران با دختر ناشناسی هم‌خانه می شود و شرایط خاص این خانه و آدم هایش پای او را به ماجراهایی پیچیده می کشد.

پگاه آهنگرانی، احمد مهران فر، بهرنگ علوی و... از بازیگران این فیلم هستند.

دلتنگی‌های عاشقانه: به کارگردانی رضا اعظمیان و تهیه‌کنندگی محمدرضا شرف‌الدین تولید شده است. فیلم پنجمین کار بلند سینمایی اعظمیان است. فیلم داستان فرشته و منوچهر است که به هنگام بازگشت از ماه عسل متوجه حمله نیروهای عراقی به ایران شده و زندگی عاشقانه‌شان دستخوش تغییراتی می‌شود.

محمدرضا فروتن، میترا حجار، رویا تیموریان، شاهرخ فروتنیان، مریم کاویانی و... از بازیگران فیلم هستند. حجار و فروتن پس از سالها بعد از فیلم "اعتراض" و "متولد ماه مهر" در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.

ادامه دارد....