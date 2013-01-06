به گزارش خبرنگار مهر، علی رجب پور ظهر یکشنبه درنشست اعضای طرح های دانش بنیان که در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر شش هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند که در افق پیش بینی شده باید این شرکتها به 20 هزار مورد افزایش یابد.

سرپرست پارک علم و فناوری امام خمینی(ره) استان قزوین تصریح کرد: بر اساس ماده نه قانون برای تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده شده تا شرکت های دانش بنیان مستقر در پارکهای فنآوری از مزایای مناطق آزاد از جمله معافیت مالیاتی و بیمه ای برخوردار شوند که این مورد نیز باید در استان پیگیری شود.

رجب پور تصریح کرد: افراد حاضر در شرکت های دانش بنیان از افراد نخبه و مبتکر هستند که می توانند در توسعه استان هم نقش مهمی ایفا کنند که در صورت حمایت مسئولالن می توان به آینده امیدوار شد.

وی افزود: در استان قزوین 40 شرکت دانش بینان در پارک علم و فنآوری مستقر شده اند که تا پایان سال به 60 واحد افزایش خواهد یافت ودر مجموع ظرفیت افزایش شرکتها تا 100 واحد ممکن است.

سرپرست پارک علم و فنآوری امام خمینی(ره) استان قزوین یادآورشد: طرح های ارائه شده در این پارک قابلیت اجرایی دارند لذا نباید سختگیری های دیگر در استان صورت گیرد و انجام کار طولانی می شود.

سید محمدرضا حسینی فاطمی مدیر مرکز رشد استان قزوین گفت: حمایت از خرید محصولات تولید شده توسط واحدهای فنآوری باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد لذا استان قزوین می تواند پایلوت طرح های به نتیجه رسیده واحدهای فناوری باشد.

وی تبلیغ محصولات واحدهای فنآوری و بازاریابی تولیدات ابتکاری را در تقویت انگیزه نخبگان موثر دانست و افزود: ساخت پروژکتور ال ای دی، آبگرمکن خورشیدی، سیستم جی آی اس و هفت محصول توسط نخبگان جوان این شرکتها تولید شده که قابل ارائه به بازار و دستگاه های اجرایی است.

حسینی فاطمی یادآورشد: شرکت های دانش بنیان از ایده تا محصول می توانند ذر پارک ها حضور یابند که در این مرحله تا دو سال، برای ایده شش ماه، تولید محصول دو تا پنج سال و فروش و توسعه محصول تا 15 سال حمایت می شوند و می توانند در پارک مستقر باشند.