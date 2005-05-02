به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل ازستاد اطلاع رساني نمايشگاه بين المللي كتاب ، دراين نشست روساي نمايشگاه هاي كتاب كشورهاي لبنان ، ابوظبي ، قطر، مالزي ، تركيه ، مغرب ، كويت ، سوريه و چند كشور اسلامي ديگر درباره گسترش همكاري هاي فرهنگي در جهان اسلام به بحث و گفتگو خواهند پرداخت.

گفتني است سال گذشته ازسوي محمدعلي شعاعي - معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درهفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران پيشنهاد تشكيل اتحاديه روساي نمايشگاه هاي جهان اسلام مطرح شد كه مورد استقبال كشورهاي اسلامي قرار گرفت. هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از 14 تا 24 ارديبهشت ماه هر روز از ساعت 10 صبح تا 21 بعدازظهر درمحل دائمي نمايشگاههاي تهران برگزار مي شود .