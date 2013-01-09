حمیدرضا خانپور در گفتگو با مهر با تشریح سیاست های جدید سازمان فنی و حرفه ای در راستای سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: استان تهران قطب مهارت آموزی کشور است و در این راستا اشتغال زایی مولد و پایدار کارآموزان در اولویت کاری قرار دارد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان تهران، اظهار داشت: پتانسیل بسیار بالایی در قالب بخش خصوصی و در آموزش های فنی و حرفه ای وجود دارد و می توان مدیران و موسسین آموزشگاه های آزاد را کارآفرینان برتر و نخبگان مهارتی دانست.

خانپور با تاکید بر نظام جامع مهارت و فناوری و زیرنظام های آن که شامل نظام آموزش مهارت و فناوری، نظام صلاحیت حرفه ای و نظام شرایط احراز اشتغال است، بیان داشت: هدایت و مشاوره شغلی در مهارت آموزی، آمایش منطقه ای و نیازهای مهارت آموزی و اشتغال و مهارت آموزی در بنگاه های اقتصادی و تولیدی؛ از جمله اهداف نظام جامع مهارت و فناوری است.

این مقام مسئول در فن و حرفه ای استان تهران، مهارت آموزی و کار شایسته در تبیین نظام جامع مهارت و فناوری، گسترش فرهنگ مهارت آموزی، تقویت جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی فرهنگ و هنر و توسعه اشتغال و اثرگذاری آنها بر پویائی بازار کار؛ را از دیگر اهدافی برشمرد که در قالب نظام جامع مهارت آموزی قابل دستیابی است.

وی شناسایی چالش ها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف آموزش های فنی و حرفه ای در ایران را برای دستیابی به اهداف توسعه کشور به ویژه در بخش اشتغال و تولید ملی حائز اهمیت دانست.