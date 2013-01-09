وزیر ورزش قول داد سالن مجموعه کشوری همچنان در اختیار دوومیدانی بماند

افشین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واگذاری مجموعه ورزشی شهید کشوری به باشگاه استقلال اظهار داشت: این موضوع را که قرار است مجموعه ورزشی شهید کشوری به باشگاه استقلال واگذار شود را چند روز پیش شنیده بودم و همان موقع نزد محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان رفتم و در خصوص چگونگی این موضوع با او صحبت کردم. البته اینکه چه کسی چنین تصمیمی را و به چه دلیل اتخاذ کرده است، نمی‌دانم. ضمن اینکه صحت و سقم این موضوع هنوز مشخص نیست و باید مصوبه‌ای در این خصوص به ما ابلاغ شود.

وی اظهار داشت: طی صحبتی که با عباسی، وزیر ورزش داشتم، او قول داد سالن مجموعه ورزشی شهید کشوری را به دلیل اینکه مخصوص دوومیدانی است و به این رشته ورزشی تعلق دارد، در اختیار فدراسیون باقی بماند. ضمن اینکه دو روز پیش پیرو مذاکراتی که با وزیر ورزش و جوانان داشتم نامه‌ای را به او در خصوص حفظ سالن دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید کشوری نوشتم.

رئیس فدراسیون دوومیدانی با بیان اینکه وزیر ورزش به صورت تخصصی به مسائل نگاه می‌کند، خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم به دلیل اینکه سالن مجموعه ورزشی شهید کشوری کاملا تخصصی به این رشته ورزشی تعلق دارد و با توجه به نگاه مثبتی که وزیر ورزش به دوومیدانی دارد، این سالن در اختیار فدراسیون باقی بماند.

داوری گفت: این مجموعه در زمان ریاست هاشمی‌طبا در سازمان تربیت بدنی وقت به سازمان توسعه و تجهیز واگذار شد. فدراسیون دوومیدانی بابت استقرار در محل مجموعه ورزشی شهید کشوری قرار داد سالیانه با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دارد و به خاطر این قرارداد سالیانه حدود 300 میلیون تومان به این شرکت پرداخت می‌کنیم. اگر این مجموعه در اختیار فدراسیون قرار بگیرد، دوومیدانی به صورت کامل خودکفا می‌شود.

"این جایگاه تخصصی باید در اختیار فدراسیون دوومیدانی باشد." وی با بیان این جمله صحبت‌های خود را اینگونه ادامه داد: طی یک سال گذشته دوومیدانی توسعه زیادی پیدا کرده است و باید برای ارتقاء هرچه بیشتر و بهبود این رشته ورزشی زیرساختاهای ما افزایش یابد.

داوری با بیان اینکه سالن مجموعه ورزشی شهید کشوری جایی است که من در آنجا دوومیدانی را به صورت حرفه‌ای کار می‌کردم، تاکید کرد: ورزشکاران بسیار زیادی از جمله همین احسان حدادی که امروز نائب قهرمان المپیک است، دراین مجموعه ورزشی کار خود را شروع کرد و به این جایگاه رسید. به واقع این سالن برای فدراسیون دوومیدانی یک پایگاه حیاتی است و باید همچنان در اختیار ما باشد.

"آیا باشگاه استقلال با وجود داشتن دو کمپ تمرینی به مجموعه ورزشی کشوری نیازی دارد؟" رئیس فدراسیون دوومیدانی در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: اگر اینگونه که شما می‌گویید استقلال دو مجموعه ورزشی در اختیار داشته باشد، دیگری نیازی به این محل نخواهد داشت. البته بازهم می‌گویم این موضوع هنوز به ما ابلاغ نشده و باید دید مصوبه‌های آن چیست.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم وزارت ورزش و جوانان و موافقت رئیس جمهور روز یکشنبه هفته جاری مجموعه ورزشی شهید کشوری به باشگاه استقلال واگذار شد.