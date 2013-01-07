کارگاه آموزشی بین المللی تأثیر ICT بر بهره وری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگروه آموزشی با همکاری سازمان منطقه ای بهره وری آسیا (APO) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود و ارتقاء بهره وری با روحیه همکاری چند جانبه کشورها در تسهیم دانش و اطلاعات برای توسعه بیشتر اقتصادی از جمله اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی است.

در همین حال تبادل تجربیات میان کشورهای عضو APO و ارائه پیشنهادهای عملی برای افزایش بهره وری به کمک ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی محسوب می شود.

تشکیل کمیته علمی با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و هماهنگی با سازمان های مرتبط به منظور برگزاری موفق این کارگاه آموزشی از جمله اقدامات عملیاتی از سوی دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات است و در همین راستا این اداره کل از تمامی سازمان هایی که تجربه موفقی در خصوص بکارگیری ICT در جهت افزایش بهره وری بخش خدمات داشته اند خواسته تا مقالات خود را به دبیرخانه برگزاری این کارگاه ارسال کنند.

براین اساس پس از بررسی مقالات ارسالی در کمیته علمی تشکیل شده، یک مقاله انتخاب خواهد شد که به عنوان نماینده ایران در این اجلاس ارائه می شود و این در حالی است که بیش از 70 درصد از کشورهای عضو سازمان منطقه ای بهره وری آمادگی خود را برای شرکت در این کارگاه آموزشی اعلام کرده اند؛ از ایران نیز 10 شرکت کننده که عمدتا از بخش غیردولتی خواهند بود در این کارگاه آموزشی بین المللی حضور دارند تا بتوانند از تجربیات سایر کشورها در این حوزه استفاده کنند.

مستندات مطرح شده در این کارگاه آموزشی منتشر و در اختیار متخصصان قرار داده خواهد شد تا از تجربیات موفق موجود در این حوزه حداکثر بهره برداری صورت گیرد.