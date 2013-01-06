سانحه رانندگی در شباب ایلام 3 کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده پلیس راه سرابله - حمیل گفت :در این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سمند با پژو رخ داد 2 سرنشین خودرو سمند و راننده پژو در دم جان باختند .



علی نوازش علت حادثه را بی احتیاطی راننده سمند و انحراف به چپ این خورو اعلام کرد .

هشدار پلیس به زائران عتبات عالیات

فرمانده انتظامی استان ایلام با هشدار به زائران عتبات عالیات گفت: صدور ویزا فقط ازطریق مراجع قانونی امکان پذیر است وهیچ فردی نمی تواند برای دیگران اقدام به اخذ ویزا کند.

سردار علی دولتی دراین باره گفت :طی چند روز اخیر که پایانه مرزی مهران شاهد حضور خیل عظیم زائران ومسافران عتبات عالیات از اقصی نقاط کشوربود، کلاهبرداران نیز برای سوء استفاده از این موقعیت دست به کارشدند .

وی اضافه کرد: با از سرگیری تردد انفرادی زائران از این مرز و صدور ویزا درپایانه مرزی مهران استقبال مردم برای سفر به کشور عراق از طریق این مرز افزایش پیدا کرده است .

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت :این درحالی است که افرادی سودجو با فریب مردم ودادن وعده های دروغین مبنی بر اخذ ویزای اضطراری برای زائران اقدام به کلاهبرداری و دریافت مبالغی بالاتر از مبلغ قانونی از آنان می کنند.

نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضایی است

رئیس دادگستری ایلام از نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی نام برد که فرصت سوء استفاده را از اراذل و اوباش و هنجار شکنان می گیرد .

فارس نوری در دیدار با فرمانده انتظامی شهرستان ایلام و معاون اجتماعی این استان تصریح کرد: نیروی انتظامی یک نیروی توانمند و مقتدر است که به خوبی توانسته است با هنجار شکنان و تبهکاران برخورد قاطع کنند.

وی با تاکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از اقدامات نیروی انتظامی در برابر اراذل و اوباش و اشرار گقت: این دو سازمان مکمل یکدیگر بوده و فعالیت های همدیگر را پوشش می دهند .

رئیس دادگستری ایلام افزود:ن باید گذاشت افراد قانون گریز فرصت یابند تا از خلاءهای موجود سوء استفاده کنند .

453 موردپرونده تخلف در تعزیرات حکومتی دهلران تشکیل شد

رئیس تعزیرات حکومتی دهلران گفت: این تعداد پرونده مورد رسیدگی قرارگرفته وصدور حکم شده اند .



حیدر ولی زاده افزود: عمده تخلفات این واحدهای صنفی وغیر صنفی شامل گرانفروشی،عدم درج قیمت،بهداشت ودرمان وعدم رعایت ساعت کار توسط واحدهای خبازی است .



رئیس تعزیرات حکومتی دهلران گفت: متخلفین در مجموع به 86میلیون و895هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده اند .



وی از100مورد بازرسی در همین مدت از واحدهای صنفی وغیر صنفی شهرستان خبردادوگفت: دراین رابطه نیز 28واحد متخلف شناسایی وبه 14میلیون و360هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند .

رونمایی از دو کتاب شهدا در ایلام

مسئول بسیج جامعه زنان استان ایلام از برگزاری کنگره زنان شهیده این استان با محوریت شهیده منیره ولی‌زاده و شناسایی 322 بانوی شهیده و همچنین رونمایی از دو کتاب مربوط به شهدا در ایلام خبر داد .

فیروزه مهرپرور با اعلام این خبر توضیح داد: شهیده منیره ولی‌زاده در چهار سالگی بر اثر بمباران رژیم بعثی عراق مجروح شد و در نهایت در سن 17 سالگی در بیمارستان به شهادت رسید .

وی تصریح کرد: همزمان با برگزاری کنگره زنان شهیده استان ایلام در روز پنجم اسفندماه سال جاری، دو کتاب با عناوین سروهای سربلند، بیدهای سر به زیر و سوره‌های سرخ، آیه‌های سبز رونمایی خواهند شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، در حاشیه این کنگره، نمایشگاهی با محوریت بیداری اسلامی، عفاف و حجاب، شیطان‌پرستی، جنگ نرم و جریان شناسی فرهنگی برپا خواهد شد .

کشت غلات در شهرستان شیروان چرداول

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان چرداول گفت: نزدیک 35 هزار هکتار از زمین های این شهرستان امسال به کشت غلات اختصاص یافته است.

مهران نظری با بیان این مطلب افزود: 19 هزار هکتار از این زمین ها به گندم دیم، هفت هزار و 500 هکتار گندم آبی و هشت هزار و 500 هکتار به کشت جو اختصاص یافته است.

وی افزود: کشت علمی و مکانیزه غلات در دو سه سال گذشته در مقایسه با سال های پیش از آن افزایش چشمگیری یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان چرداول ادامه داد: هشت هزار و 500 هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان امسال به روش مکانیزه و با استفاده از 25 "دستگاه ژرف کار" کشت شده است.

ایلام آماده مسابقات کشتی کشوری

مدیر کل ورزش و جوانان ایلام گفت: این استان از آمادگی لازم برای برگزاری مسابقه های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور برخوردار است.

؛فرزاد فتاحی امروز در حاشیه نشست هماهنگی برگزاری مسابقه کشتی فرنگی قهرمانی کشور در استان ایلام گفت: این رقابت ها ماه بهمن جاری در استان برگزار شود.

وی ادامه داد:‌ افزون بر این دو رویداد بزرگ وزنه برداری بزرگسالان و ووشو نوجوانان قهرمانی کشور نیز تا پایان سال جاری در استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام تاکید کرد: میزبانی مسابقه های ورزشی تاثیر بسیاری در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و معرفی جاذبه ها و آثار دیدنی استان به کشور دارد.

