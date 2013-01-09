عرضه نسل جدید چاپگرهای جوهرافشان

به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه چاپ و شیوه تامین جوهر از جمله مواردی است که کاربران را برای استفاده از چاپگرها با مشکلات متعددی مواجه می‌کرد اما نسل جدید چاپگرهای جوهرافشان امکانی را برای کاربران فراهم کرده است که می‌تواند به صرفه جویی در مصرف وقت و کاهش چشمگیر هزینه برای کاربر بیانجامد.

در این نسل از چاپگرها، شیوه تامین جوهر دچار تحول شده و کار با آن برای مصرف کننده بهینه‌تر، آسان‌تر و کم هزینه‌تر خواهد شد؛ به این ترتیب که مخازن جوهر، مثل چاپگرهای جوهرافشان قدیمی عضوی جدا از پیکره چاپگر نبوده و با آن مجتمع شده است.



این یکپارچه شدن مخازن جوهر مزایای متعددی را به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به سادگی پروسه شارژ کردن جوهر، کاهش مشکلات سخت افزاری چاپگر در هنگام کار، اطمینان از کیفیت بالای جوهرها، تمیزی بیشتر محیط کار، حذف مراحل تهیه و نصب سیستمهای CISS قدیمی اشاره کرد. تمامی این موارد به صرفه جویی در مصرف وقت و کاهش چشمگیر هزینه برای کاربر می‌انجامد. در واقع استفاده از این چاپگرها، هزینه‌های کلی چاپ را در طولانی مدت می‌کاهد.

هم اکنون سه مدل از این چاپگرها از سوی کمپانی اپسون و بر پایه این فناوری جدید و برای کاربردهای متفاوت در بازار ایران توسط شرکت آواژنگ رونمایی شده است.

مدل L100 این کمپانی یک چاپگر کوچک چهار رنگ مخصوص چاپ اسناد و مدارک با سرعت بالا و مدل L200 چاپگر چهار رنگ سه کاره با قابلیت چاپ، کپی و اسکن است. همچنین مدل L800 که پیشرفته‌ترین محصول در نوع خود به شمار می‌رود، از 6 رنگ جوهر بهره برده و مخصوص چاپ عکس با کیفیت و شفافیت بسیار بالای رنگ است که همراه این محصولات، بطری‌های جوهر 70 میلی لیتری وجود دارد.

کیفیت بالای کاری چاپگر و تامین جوهر اصلی از جمله مزیت‌های نسل جدید چاپگرهای جوهرافشان است.