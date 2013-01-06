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۱۷ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

کشف کالای قاچاق به ارزش 6 میلیارد ریال در ملارد

کشف کالای قاچاق به ارزش 6 میلیارد ریال در ملارد

غرب استان تهران - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد از اجرای طرحهای عملیاتی مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه در این شهرستان و کشف بیش از 20 قلم کالای قاچاق از قاچاقچیان به ارزش تقریبی 6 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ برزو همتی اظهار داشت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان ملارد، در راستای جلوگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه، گشت زنی های هدفمند و کنترل محل های مشکوک به دپوی کالای قاچاق را در رأس برنامه های خود قرار دادند بنحوی که موفق به کشف بیش از 20 قلم کالای قاچاق ازقبیل لوازم برقی و... در چند انبار و دستگیری 3 قاچاقچی شدند.

این مسئول عنوان کرد: همچنین، دو دستگاه خودروی اتوبوس و ایسوزو که درون آنها مقادیری کالای قاچاق جاساز شده بود نیز کشف و قبل از خروج از محل دپو توقیف شدند.

وی افزود: در اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران  پلیس آگاهی شهرستان ملارد، طی مدت سه ماه اخیر موفق به کشف محموله های سوخت قاچاق به ارزش تقریبی 3 میلیارد ریال شدند.

این مقام انتظامی ضمن اشاره به نامگذاری سالجاری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس قدردانی و تأکید کرد: پلیس به منظور مبارزه با قاچاق در جهت حمایت از تولید و سرمایه ایرانی از هیچ تلاشی فرو گذار نبوده و بصورت شبانه روزی، با جدیت کامل و تمام توان با قاچاق و قاچاقچیان برخورد قانونی می کند.

همتی گفت: بمنظور برخورد قاطع و جدی با قاچاقچیان، پرونده متشکله تکمیل و به همراه متهمان تحویل مقام قضائی شد.

کد مطلب 1785054

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