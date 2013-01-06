به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: در 9 ماه امسال 10میلیارد ریال از محل زکات در استان بوشهر جمع آوری شده است در حالی که درآمد استان بوشهر از محل زکات در سال گذشته 13میلیارد و 450میلیون ریال بوده است.

فرید محبی یادآور شد: در پنج سال اخیر استانداری بوشهر 150میلیارد و 47میلیون ریال برای اجرای پروژه‌های زکات پرداخت کرده و امیدواریم سهم دولت مربوط به سال 90 نیز به صورت کامل پرداخت شود.

وی اضافه کرد: از سال 85تا 89، 28 پروژه از محل زکات در استان بوشهر احداث و 61 پروژه دیگر نیز تکمیل و یا بازسازی شده است و همچنین در سال 90 نیز 27پروژه ساخت و 37 پروژه تکمیل و بازسازی در این استان به اجرا درآمده است.

خدمات‌رسانی کمیته امداد به بیش از یک‌هزار خانوار در شبانکاره



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتستان از خدمات‌رسانی کمیته امداد به بیش از یک‌هزار خانوار در شبانکاره خبر داد و افزود: ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و توانمندسازی خانواده‌ها از سیاست‌های اصلی کمیته امداد است و در شبانکاره نیز این مهم با همکاری مسئولان انجام می‌شود.

سید اکبر عدنانی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر با ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی شاهد خودکفایی تعداد زیادی از خانوارها هستیم و این امر با شتاب و کیفیت تداوم خواهد داشت. همکاری بانک‌های عامل با طرح‌های اشتغال‌زایی بسیار ارزشمند است و امیدوار هستیم به اهداف مورد نظر برسیم.

وی با بیان اینکه حدود 350 دانش‌آموز و دانشجو نیز توسط کمیته امداد حمایت شده‌اند، افزود: 134 نفر دانشجو و 211 دانش‌آموز نیز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

930میلیارد ریال زکات در کشور جمع آوری شد



دبیر ستاد زکات کشور گفت: براساس پیش بینی ها امسال باید یکهزار و500 میلیارد ریال زکات در کشور جمع آوری شود که تاکنون 930میلیارد ریال از این میزان محقق شده است.

حسن نبی‌لو در نشست ستاد زکات استان بوشهر افزود: سال گذشته یک‌هزار میلیارد ریال از محل زکات در کشور جمع آوری برای امور خیریه روستاها هزینه شده است.

وی اضافه کرد: از سال 85تا پایان سال 90 بیش از 10هزار پروژه عمرانی از محل زکات در کشور انجام شده که از این تعداد پنج هزار و 655پروژه مسجد است. از محل وجوه زکات یک‌هزار و 720میلیارد ریال تاکنون برای این پروژه‌ها هزینه شده و دولت نیز تاکنون 270میلیارد ریال اعتبار در این زمینه پرداخت کرده است.

کمیته امداد چالش بزرگ خانواده‏‌های کم درآمد را جبران کرده است



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: کمیته امداد باعث شده که چالش بزرگ خانواده کم در آمد جبران شود. آنچه در امر زکات مهم است ادای واجب زکات و نه میزان آن است.هرچه مقدار پرداخت زکات در استان بیشتر باشد بیانگر گسترش فرهنگ زکات در این استان است.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری یادآور شد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی جاری میزان پرداخت زکات در استان بوشهر باید بیش از 20 میلیارد ریال پیش بینی شود.

وی گفت: پول زکات نباید از غیر زکات باشد و این وجه مطابق موازین شرع در محل خود باید مصرف شود. پروژه‌های زکات نباید با پروژه های دولت ادغام شود و این پروژه ها در کنار اقدامات دولت باید منجر به پیشرفت و رونق مناطق مودی زکات شود.

تلاش صدا و سیمای مرکز بوشهر برای نهادینه‌سازی برنامه‌های کمیته امداد



مدیر کل صداو سیما استان بوشهر گفت: کمیته امداد نقش مهمی را در کاهش غنی و فقیر دارد.

منصور لاوری اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی از ابتدا به عنوان یک نهاد مردمی شناخته شده و نقش مهمی در کاهش شکاف بین غنی و فقیر دارد.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیما با اجرای برنامه های ویژه زکات ،کمیته امداد را در راه نهادینه کردن فرهنگ زکات یاری رسانده است عنوان کرد : در صداو سیما برنامه هایی از قبیل گزارشات، مستندات و آثار و برکات زکات اجرا شده است.

اجرای چهار هزار پروژه زکات در کشور



دبیرستاد زکات کشور گفت: چهار هزار و 29پروژه زکات نیز هم اینک در کشور در دست اجرا است که برای اجرای این پروژه ها 730میلیارد ریال پرداخت شده است. دولت برابر قانون امسال باید یکهزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های زکات پرداخت کند.

حسن نبی لو افزود: استان های بوشهر، خوزستان، قزوین، کردستان و آذربایجان غربی جزو استان های پیشتاز در امر جمع آوری زکات هستند. استان بوشهر با توجه به ظرفیت موجود بالاترین میزان جذب را در امر زکات دارد.

وی اظهار کرد: نیازهای تبلغاتی زکات باید متناسب با فصل برداشت باشد و اگر در این زمینه نیاز به پشتیبانی باشد ما آمادگی لازم را داریم.