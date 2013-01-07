هنر دستانی که فولاد سخت را به ظرافت می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، شاید بسیاری از ما اراکی ها ندانیم که زره های بر تن جنگاوران سریال های محبوبمان در همین نزدیکی ها ساخته می شود.

مشهد الکوبه روستایی آباد و بزرگ در 28 کیلومتری شمال غرب اراک است. روستایی که هم اکنون زره بافی یکی از مشاغل اصلی و خانگی آن است.

این حرفه بیشتر به صورت گروهی و خانوادگی انجام می شود و اعضای خانواده هرکدام با انجام دادن مراحلی از ساخت آن در این کار شرکت دارند.

"خلیل فراهانی" نخستین کسی است که کارگاه زره بافی را در این روستا دایر کرد و سپس برادران و سایر دوستان نیز از او آموختند که چطور سیم ها را ابتدا فنر و بعد حلقه کنند و در آخر کنار یکدیگر ببافنشان تا زره هایی خلق شوند که ظرافتشان در کشور زبانزد است.

خلیل فراهانی می گوید: دوازده سال است که به این کار مشغول هستم و چند سالی گذشت تا زره هایی که می بافتم بازار و اعتبار در کشور پیدا کند.

وی با بیان اینکه علاقه اصلی ترین علت گرایش او به این هنر بود، می افزاید: من اولین بار این کار را در اراک دیدم و خوشم آمد و آموزش آن را دنبال کردم.

فراهانی با اشاره به اینکه برخی از زره های سریال مختارنامه ساخت اهالی مشهد الکوبه است، بیان می کند: مشتریان اصلی ما تعزیه خوانان و اهالی سینما هستند و علت استقبالشان از زره های این روستا ظریف و ریز باف بودن آن هاست.

وی می گوید: قطعا ساخت زره هایی که ظریف و ریزتر هستند به زمان و دقت بیشتری نیاز دارند، یک زره درشت باف هشت هزار حلقه و زره ریزباف 240 هزار حلقه نیاز دارد.

"یا ابا عبدالله" و " یا ابالفضل" بیشترین طرح



فراهانی فولاد را ماده اولیه ساخت زره عنوان و اظهار می کند: برای طرح زدن بر روی زره از فلز برنج استفاده می شود که طلایی رنگ است و هر زره با توجه به بلند،کوتاه بودن و سایز حلقه اش کار می برد.

وی طرح زدن بر روی زره را سخت ترین مرحله انجام آن می داند و می گوید: طرح های زره ها بر قسمت پشت و دو طرف سینه در جلو زره زده می شوند و به سفارش مشتری کار می شوند.

فراهانی می افزاید: طرح هایی چون "بسم الله الرحمن الرحیم"،" الله اکبر" و آیات قرآنی بر روی زره ها طرح زده می شوند ولی بیشترین سفارش "یا ابالفضل "و "یا اباعبدالله " است.

بیشتر زنان روستا به این حرفه مشغولند



"صغری حاجیان" همسر خلیل فراهانی می گوید: من در ابتدا به این کارعلاقه نداشتم و حتی در روزهای اول مشارکت زیادی با همسرم نداشتم اما با گذشت زمان به آن علاقمند شدم و الان هشت سال است که به طور مداوم با همسرم این کار را انجام می دهیم.

وی معتقد است که زره بافی لطمه ای به خانه داری او نزده است و می افزاید: زره بافی کاری است که به راحتی در خانه و اوقات بیکاری می توان انجام داد و هم اکنون بیشتر زنان و دختران این روستا در خانه به آن مشغولند.

مشارکت خانوده نقش مهمی در پیشبرد کار دارد



"محسن رمضانی" یکی دیگر از زره بافان مشهدالکوبه است. وی می گوید: بیش از پنج سال است که این حرفه را آغاز کرده ام و آن را از خلیل فراهانی آموختم.

رمضانی که سال هاست به حرفه تعزیه خوانی نیز مشغول است، می افزاید: خانواده نقش مهمی در انجام این کار دارند و اگر خانواده ام مرا یاری نکنند، کارها پیش نمی روند.

وی معتقد است در زمستان فرصت بیشتری برای پرداختن به این کار دارد زیرا در تابستان ها به کشاورزی مشغول است.

رمضانی توضیح می دهد: فنر کردن سیم ها، خردکردن، بستن سر فنرها، زنجیرکردن، زرح انداختن و بافتن مراحل ساخت زره هستند.

زره بافی یک شغل پر کشش است



" زهرا عباسی" یکی دیگر از زنان روستای مشهدالکوبه است که به این حرفه مشغول است.

وی می گوید: زره بافی دارای مراحل مختلفی است که یشتر زنان مراحل زنجیر زدن و بافتن آن کنار یکدیگر را انجام می دهند.

وی بهمراه همسرش به این کار مشغول است و معتقد است: این شغل خستگی ندارد و بیشتر به یک سرگرمی پرکشش شباهت دارد.



هم اکنون در روستای مشهد الکوبه بیش از 12 کارگاه زره بافی وجود دارد. دستان هنرمند زنان و مردان این روستا به جنگ فولاد سرد می روند تا علاوه بر هنرنمایی به رزق و برکت زندگی شان نیز رونقی دهند.

سمیه انصاری فر