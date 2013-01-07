85 درصد مسافران نوروزی از سفر به کرمانشاه ابراز خرسندی کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر جلیل رحیمی در جلسه ستاد تسهیل سفرهای نوروزی سال 92 که عصر روز یکشنبه به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور فرمانداران و شهرداران شهرستانهای مختلف استان و اعضای این ستاد در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه تشکیل شد گفت: استان کرمانشاه در نوروز سال گذشته بر اساس دسته بندی هایی که ستاد تسهیل سفرهای نوروزی کشور انجام داده اند رتبه دوم کشوری را به لحاظ تنوع برنامه ها برای مسافرین و گردشگران نوروزی کسب کرده است.

وی شعار نوروزی ستاد تسهیل سفرهای نوروزی سال 1392 را شعار همگانی، همه مکانی و همه زمانی سفرها به استان کرمانشاه برشمرد.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه ادامه داد: هدف ستاد تسهیل سفرهای نوروزی معرفی جاذبه های فرهنگی ، تاریخی، طبیعی ، توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی ، ماندگاری مسافرین در استان ، ایجاد روحیه تعامل بین دستگاههای اجرایی استان ، بالا بردن نرخ رشد سفر به کرمانشاه و رضایتمندی مسافرین و گردشگران از سفر به استان کرمانشاه است.

وی ماموریت اصلی این ستاد را همچنین همکاری کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و خدمات رسان به منظور فراهم نمودن سفرهای ایمن و دارای استاندارد برای مسافرین نوروزی عنوان کرد.

دبیر ستاد دائمی سفرهای نوروزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این استان دارای جایگاه ویژه ای در کشور است همه ما باید تلاش کنیم به آن جایگاه برسیم.

رحیمی افزود: در سال گذشته 1116 مورد بازرسی در ایام نوروز در مناطق گردشگری، تفریحی و تاریخی استان صورت گرفته است.

وی زیباسازی و استقرار مبلمان شهری، آماده سازی پارک ها و کمپ های نوروزی ، روشنایی مناسب معابر ، تجهیز سرویس های بهداشتی ، استقرار کانکس های نیروهای انتظامی در سایت های گردشگری و فراهم نمودن امنیت راهها در استان کرمانشاه را نیز از جمله مواردی دانست که برای بهسازی و روانسازی سفرهای نوروزی مسافرین و گردشگران به استان کرمانشاه را لازم و ضروری عنوان کرد.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: دعوت از مهمانان نوروزی از طریق پیامک های کوتاه، تهیه بروشورهای معرفی مناطق گردشگری، تفریحی و تاریخی استان، ایجاد سیستم بلوتوس هوشمند در تکیه معاون الملک ، بیگربیگی، طاق بستان و فرودگاه کرمانشان ، برپایی سفره های هفت سین، ایجاد تورهای کرمانشاه گردی ارزان قیمت ، برگزاری کلاس های آموزشی برای رانندگان تاکسی و اتوبوس های سطح کرمانشاه درباره نحوه برخورد مناسب با مسافرین نوروزی، اهدای هدایا به اولین مسافرین نوروزی به کرمانشاه، تهیه برنامه های تلویزیونی از طریق شبکه استانی ، اجرای برنامه پرده خوانی در مناطق تاریخی از جمله برنامه ها و اقداماتی است که در نوروز سال 1392 برای تسهیل سفرهای نوروزی مسافرین و گردشگران به استان در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از برگزاری مراسم تحویل سال 92 در محل تاریخی طاق بستان شهر کرمانشاه خبر داد.

رحیمی گفت: در ایام نوروز سال آینده در محل تاریخی طاق بستان برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین مسافرین، گردشگران و شهروندان کرمانشاهی برنامه جنگ شادی، نمایشگاه نقاشی، مردم شناسی و ... برگزار می شود.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس نظرسنجی هایی که نوروز سال گذشته در مناطق پرتردد تاریخی و تفریحی استان کرمانشاه انجام شده 85 درصد مسافرین و گردشگران نوروزی از سفر به این استان ابراز خرسندی کرده اند.