کشف بیش از 111 میلیارد ریال کالای قاچاق در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا صالحی افزود: مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا نقش به سزایی در کاهش مفاسد اقتصادی دارد و در حوزه قاچاق کالا باید آسیبشناسی جدی صورت گیرد.
وی اظهار داشت:: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان زنجان و هم مرز بودن با استان های مرزی پلیس اقدامات گسترده ایی را جهت مبارزه با قاچاق و ترانزیت آن به مرحله اجرا گذاشته و کلیه محورهای مواصلاتی استان را به شدت کنترل می کند.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: کسب در آمد از طریق پدیده مجرمانه قاچاق کالا ، روحیه و فرهنگ کار را در جامعه تضعیف و سست می کند.
سرهنگ صالحی تاکید کرد: در 9 ماهه سال جاری با تلاش های شبانه روزی و اجرای طرح های مختلف انواع کالای قاچاق از قبیل بیش از 21 هزار800 قلم تجهیزات پزشکی ، 593 هزار و 92 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی ،20 هزار و 846 لوازم یدکی خودرو، دو میلیون 86 هزار و 542 متر پارچه و کالای دیگر کشف و ضبط شده است.
وی، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را بیش از 111 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: در این زمینه 558دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.
یک کوزه سفالی متعلق به هزاره اول قبل از میلاد توسط پلیس شهرستان طارم از قاچاقچیان عتیقه کشف و ضبط شد
فرمانده انتظامی شهرستان طارم گفت: یک کوزه سفالی متعلق به هزاره اول قبل از میلاد توسط پلیس این شهرستان از قاچاقچیان عتیقه کشف و ضبط شد.
سرگرد فرهاد عباسی، افزود: بر اساس طرح ریزیهای عملیاتی، تعقیب و مراقبتهای شبانه روزی و انجام کار اطلاعاتی، چهار قاچاقچی عتیقهجات قبل از خارج ساختن این کوزه سفالی از این شهرستان، مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: متهمان روز گذشته در نزدیکی 'روستای درام' این شهرستان با یک دستگاه خودرو پراید در حال تردد بودند که پلیس پس از متوقف کردن خودرو و بازرسی داخل آن این کوزه سفالی را همراه با یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط کرد.
عباسی گفت: پلیس شهرستان طارم در راستای حفظ و حراست از میراث کهن کشور تلاشهای مستمری دارد و قطعا کسانی که برای رسیدن به مال و ثروت بیشتر اشیا تاریخی و هویت ملی را قاچاق میکنند باید آگاه باشند که عوامل این نیرو با حساسیت موضوع را دنبال و در صورت مشاهده به شدت برخورد خواهد کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان طارم از مردم این شهرستان خواست هرگونه اطلاعات، اخبار و موارد مشکوک در زمینه حفاریهای غیرمجاز و خرید و فروش عتیقهجات را با مرکز فوریتهای پلیسی 110 در میان بگذارند.
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