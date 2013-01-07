محمد دلبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه توسعه قم در گرو توسعه و گسترش واحدهای تولیدی و صنعتی بومی است، گفت: شاید روزانه 30 مراجعه خصوصی در شهرداری وجود داشته باشد که حداقل 20 مراجعه در خصوص درخواست کار است.



وی با بیان اینکه پروژه‌های شهری قم را باید با کمک شرکت‌های بومی به پایان برسانیم اظهار داشت: سیمان و میلگرد یکی از پرکاربردترین مصالح مورد نیاز پروژه‌های شهرداری است و کارخانه سیمان نیزار می‌تواند به عنوان یک شرکت موفق بومی سیمان ما را تامین کند.



راه اندازی کارخانه تولید جدول مکانیزه در قم



شهردار قم با اعلام اینکه شهرداری کارخانه‌های حرفه‌ای تولید آسفالت دارد، گفت: به دلیل اینکه در تهیه جدول مکانیزه از استان‌های همجوار دچار مشکلاتی مانند قیمت‌های نامتعارف و دیرکرد در عرضه، شدیم درصدد راه اندازی کارخانه تولید جدول مکانیزه در قم هستیم.



وی با اشاره به اینکه آماده عقد قرارداد برای انجام پروژه‌های شهری هستیم، گفت: شهرداری قم آمادگی دارد برای انجام پروژه‌های خود بیش از صد میلیارد تومان سرمایه گذاری کند.



دلبری، مشارکت در پروژه‌های شرکت‌های خصوصی را امری مطلوب شهرداری عنوان کرد و اظهار داشت: معاونت سرمایه گذاری شهرداری نسبت به گذشته فعالتر شده و آمادگی همکاری و همراهی برای سرمایه گذاری در پروژه‌های خصوصی دارد.



ضرورت راه اندازی کارخانه بازیافت زباله در نیزار



وی احداث کارخانه بازیافت زباله در کنار شرکت سیمان نیزار را فرصتی مناسب برای این شرکت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به آلودگی و گرانی سوخت‌های فسیلی ایجاد کارخانه بازیافت زباله به عنوان جایگزین این نوع سوخت امری ضروری است و شهرداری آماده هرگونه همکاری در این زمینه است.



شهردار قم در ادامه با اشاره به اینکه در رویکرد جدید شهرداری قراردادهای تهاتری ایجاد شده است گفت: در شرایط کنونی کشور که نیاز به اجرای اقتصاد مقاومتی داریم مبادله خدمات و ظرفیت‌های کاری می‌تواند یکی از راه‌های پسندیده برای مبارزه با کمبود نقدینگی باشد.



وی با بیان اینکه شهرداری نمی‌تواند برخی از املاک را تملک و روی آن سرمایه گذاری کند، افزود: شهرداری در قبال دریافت کالاها و خدمات مورد نیاز خود املاکی را در اختیار طرف‌های قرارداد می گذارد تا فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند.



دلبری، همکاری شرکت‌های خصوصی با ارگانها ونهادهای دولتی در قالب تهاتر را مهم ارزیابی کرد و گفت: در این نوع همکای می توان ظرفیت ها و استعدادهای دوجانبه را شناخت و این کار باعث تعامل و همکاری و ایجاد اعتماد سازنده می‌شود.