طرح سلامت نوروزی در زنجان از 28 اسفند آغاز می شود

اسماعیل رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اجرای درست طرح سلامت 9 ستاد مرکزی در دانشگاه علوم پزشکی فعال خواهد شد.

وی افزود: در این راستا گروههای بازرسی، اداره بازرسی،اداره پایش زیر مجموعه دانشگاه در اجرای این طرح همکاری دارند.

مشاور دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در همین راستا اطلاع رسانی و تعامل با رسانه هابه طور گسترده با محوریت سفر و طرح سلامت از برنامه های جدی و اولویت دار دانشگاه است.

رحمانی با اشاره به اینکه در سال گذشته 262 از جوانان استان در چهارشنبه آخر سال مصدوم شدند گفت: 22 مورد از این مصدومین از ناحیه چشم، 14 مورد از ناحیه صورت و 25 مورد از ناحیه دست صدمه دیدند.

وی در ادامه تاکید کرد: در سال گذشته برای تامین سلامتی مسافران 19 اکیپ طرح نظارت و بازرسی از امکان و واحدهای بهداشتی، هتلها را بر عهده داشتند که در این راستا 5 هزار و 279 مورد نظارت و بازرسی انجام گرفته است.

مشاور دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: در این راستای نظارت و بازرسی از واحدها 35 واحد تعطیل شد.

رحمانی تصریح کرد: ماموریت اصلی دانشگاه علوم پزشکی تامین سلامت مسافران است و در این راستا برنامه های متعدد و کارشناسی شده برای تامین سلامت مسافران را در دستور کار جدی خود قرار داده است.