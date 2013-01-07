1500 کودک هرمزی علیه بیماری فلج اطفال واکسینه می شوند

علی آذرپیکان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر آغاز طرح واکسیناسیون علیه بیماری فلج اطفال در جزیره هرمز بیان داشت: در طرح خانه به خانه واکسیناسیون فلج اطفال، بیش از هزار و 500 کودک زیر پنج سال در جزیره هرمز واکسینه می شوند.

وی ادامه داد: طرح ایمن سازی تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال از 17 دی ماه با حضور مدیرتوسعه سلامت هرمز و جمعی از مسئولین محلی جزیره هرمز با شعار "یک قطره زندگی ، یک قطره سلامتی" آغاز شد.

مدیر مرکز توسعه سلامت جزیره هرمز افزود: به دلیل اهمیت بیماری فلج اطفال و عوارض جبران ناپذیر ابتلا به آن، این برنامه به صورت خانه به خانه در بخش هرمز در حال اجرا است که در طی آن بیش از هزار و 500 کودک زیر پنج سال هرمزی علیه بیماری فلج اطفال واکسینه خواهند شد.

آذرپیکان با قدردانی از همکاری تیمهای عملیاتی و دستگاههای اجرایی در اجرای این طرح، اظهار داشت: در این طرح ملی 10 تیم عملیاتی در هرمز مشارکت دارند که با مراجعه به درب منازل هزار و 245 خانواده هرمزی، تمامی کودکان زیر پنج سال را با خوراندن دو قطره واکسن فلج اطفال بر علیه این بیماری واکسینه خواهند کرد.

وی با تشریح چگونگی اجرای این طرح یاد آور شد: 10 نیروی داوطلب هلال احمر و بسیج و سه پرسنل بهداشتی در این طرح همکاری دارند.

به گزارش مهر، مرحله اول طرح ریشه کنی فلج اطفال از 17 دی لغایت 20 دی ماه و مرحله دوم از 28 بهمن ماه لغایت اول اسفند ماه سال جاری در جزیره هرمز اجرا خواهد شد.