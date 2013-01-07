محمدرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با شناخت خوبی که از تیم فوتسال لبنیات ارژن فارس از سوی کادر فنی به ما داده شده، هیچ توجیهی برای پیروز نشدن در این مسابقه نداریم، بنابراین برای کسب سه امتیاز مدعی هستیم.
وی افزود: بازی بسیار خوب تیم ما مقابل فرش آراء مشهد در هفته شانزدهم لیگ برتر نشان داد که صبای قم به آمادگی بیشتری دست یافته است و بعد از کسب 12 پیروزی، این هفته میخواهیم در دیدار با تیم لبنیات ارژن فارس به پیروزی و سه امتیاز دیگری دست پیدا کنیم.
دروازه بان تیم فوتسال صبای قم در ادامه به دیدار شنبه گذشته مقابل تیم فرش آراء مشهد اشاره کرد و بیان داشت: در دیداری که میتوانستیم به پیروزی برسیم و سه امتیاز را به دست آوردیم با تمام توان به میدان رفتیم و حریف نتوانست در مقابل صبای قم عرض اندام کند.
وی عنوان کرد: با این حال اکنون که هفته چهارم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در راه است، این برد را فراموش میکنیم و در کنار دیگر بازیکنان تلاش میکنیم نتیجهای بهتر در مقابل لبنیات ارژن فارس به دست آوریم.
دهقان بیان داشت: خوشبختانه هماهنگی بسیار خوبی در بین بازیکنان تیم شکل گرفته است، زیرا این مهم با تلاش بازیکنان و کادر فنی به دست آمده و مطمئنا با انگیزه بسیار بالایی که تک تک نفرات ما برای کسب عنوان قهرمانی دارند، می خواهیم در شیراز نیز برنده باشیم.
وی ادامه داد: برای تیم لبنیات ارژن فارس در دیدار هفته هفدهم قطعا رقیب سرسختی خواهیم بود اما با تمام احترامی که برای این تیم قائل هستیم، برای کسب سه امتیاز انگیزه زیادی داریم و اگر مشکلی پیش نیاید، میتوانیم با دست پر از شیراز بازگردیم.
سنگربان تیم فوتسال صبای قم در خصوص میزان آمادگی خود در تیمش، تاکید کرد: در کنار تمام بازیکنان دیگر هماهنگی خوبی داریم و قطعا میتوانیم بهترین بازی خود را مقابل تیم فوتسال لبنیات ارژن فارس ارائه کنیم و سیزدهمین برد این فصل را کسب کنیم.
وی با مهم دانستن موفقیت در این دیدار، یادآور شد: لبنیات ارژن فارس تیم خوبی است اما آنها در انتهای جدول قرار دارند و قطعا در مقابل صبای قم بازی سختی در پیش خواهند داشت، ما مصمم به کسب سه امتیاز این بازی هستیم تا راه قهرمانی را ادامه بدهیم.
تیم فوتسال صبای قم در چهارمین دیدار خود از دور برگشت چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور از ساعت 15 روز چهارشنبه بیستم دی ماه در اصفهان مقابل تیم فوتسال لبنیات ارژن فارس قرار میگیرد.
دهقان در گفتگو با مهر:
ارژن را در شیراز با نتیجه پرگل میبریم/ راه قهرمانی را با قدرت ادامه میدهیم
قم - خبرگزاری مهر: سنگربان تیم فوتسال صبای قم گفت: صبای قم برای برتری مقابل تیم فوتسال ارژن فارس در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور انگیزههای زیادی دارد و مقابل این تیم با نیجه پرگل پیروز خواهد شد.
محمدرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با شناخت خوبی که از تیم فوتسال لبنیات ارژن فارس از سوی کادر فنی به ما داده شده، هیچ توجیهی برای پیروز نشدن در این مسابقه نداریم، بنابراین برای کسب سه امتیاز مدعی هستیم.
نظر شما