سیدجواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در حالی که هیچ بازیکن مصدوم و یا محرومی نداریم و تیم با حضور آماده بازیکنان خود قویتر از دیدارهای قبل، به مصاف شهرداری تبریز خواهد رفت تا انشاءالله اولین سه امتیاز این فصل را کسب کند.
وی با تاکید بر آمادگی صددرصدی بازیکنان تیم امید صبای قم برای این مسابقه، ابراز داشت: بازی در خانه با توجه به اینکه تماشای آن نیز رایگان است، قطعا با حضور تماشاگران قمی موجب افزایش انگیزه بازیکنان ما خواهد شد چون تیم آماده است تا بتواند بازی روانتری نسبت به دیدار قبل برابر حریف خود به نمایش بگذارد.
مدیر تیم های پایگاه باشگاه صبای قم اضافه کرد: در ادامه بازیها هفته به هفته کار، سختتر از قبل میشود زیرا تیمها تلاش خود را برای رسیدن به ردههای بالای جدول دو چندان کردهاند تا بتوانند در جمع مدعیان کسب عنوان قهرمانی و همچنین فرار از خط سقوط قرار بگیرند.
وی عنوان کرد: قطعا بازی با شهرداری تبریز با توجه به اینکه آنها هم در کنار تیم های بالای جدول ایستادهاند، مشکل و نفسگیر خواهد بود ولی ما تلاش میکنیم در خانه خود از فرصتها برای کسب هر سه امتیاز بهره برده و سه امتیاز را از آن خود کنیم.
خازنی بیان داشت: هر دو تیم تلاش خود را برای کسب نتیجه به کار خواهند بست زیرا تیم پیروز این دیدار به موقعیت خوبی در جدول ردهبندی رقابتهای لیگ دسته برتر فوتبال امید باشگاههای کشور نزدیکتر میشود و ما دوست نداریم برای هفتمین هفته متوالی از کسب پیروزی محروم بمانیم.
وی یاد آور شد: تساوی در دیدار هفته گذشته مقابل تیم امید دبیری تبریز هرگز در حرکت رو به جلوی تیم فوتبال امید صبای قم برای خروج صبا از شرایط بحرانی انتهای جدول تاثیرگذار خواهد بود، چون بازیکنان ما خوب کار کردند و با استفاده از تجربه این بازی در دیدار با شهرداری تبریز به دنبال کسب سه امتیاز هستیم.
خازنی با بیان اینکه قطعا با امید به کسب بهترین نتیجه گام به میدان میگذاریم، تاکید کرد: مسابقه قطعا سخت و دشواری در پیش روی بازیکنان ما قرار دارد ولی تیم ما با تمام مهرههای خود به میدان رفته و به دنبال سه امتیاز است چرا که تیم ما قابلیتهای زیادی دارد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر تیم های پایه باشگاه صبای قم گفت: امیدهای صبای قم در بازی امروز مقابل شهرداری تبریز بازیکنان ما تنها به شکست حریف و کسب سه امتیاز فکر می کنند و از این بابت به بازیکنان صبا کاملا اعتقاد دارم.
سیدجواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در حالی که هیچ بازیکن مصدوم و یا محرومی نداریم و تیم با حضور آماده بازیکنان خود قویتر از دیدارهای قبل، به مصاف شهرداری تبریز خواهد رفت تا انشاءالله اولین سه امتیاز این فصل را کسب کند.
نظر شما