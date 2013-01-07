گازرسانی به 15 روستای استان سمنان در قالب مهر ماندگار

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جراحی شامگاه یکشنبه در نشست با خبرنگاران در محل شرکت گاز استان سمنان افزود: پروژه های مهر ماندگار استان سمنان در بخش گازرسانی شامل گازرسانی به 15روستای الویت دار، گازرسانی به دو نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری سمنان و شهید بسطامی شاهرود و نیز اجرای خط انتقال و شبکه داخلی شهر بیارجمند است که مجموع اعتبارات این سه بخش بیش از 226 میلیارد و 500 میلیون ریال است.

وی با اشاره به طرح ماندگار اظهار داشت: پروژه های مربوط به این قسمت باید تا سال آینده تکمیل شود.

وی افزود: با اتمام پروژه گازرسانی به شهر بیارجمند که یکی از پروژه های مهر ماندگار است، 100 درصد شهرهای استان سمنان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان از اجرای 100 درصدی گازرسانی به 10 روستای این استان اشاره کرد و گفت: افتتاح پنج روستای باقیمانده تا دهه فجر امسال، گازردار شدن نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری سمنان و اتصال نیروگاه شهید بسطامی شاهرود به شبکه گازرسانی حداکثر تا دو هفته آینده انجام می شود.

جراحی از پیشرفت 85 درصدی گازرسانی به شهر بیارجمند و افتتاح این پروژه نیز در ابتدای سال آینده خبر داد.

وی با بیان اینکه 99 درصد جمعیت شهری و 69 درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز برخور دارند، گفت: از 19 شهر استان 18 شهر گازدار و به حول وقوه الهی پروژه گازرسانی به بیارجمند به عنوان آخرین شهر فاقد گاز تا چهار ماه آینده و در اوایل فروردین به بهره برداری خواهد رسید و جشن گاز دارشدن همه شهرهای استان را برگزار خواهیم کرد.

سال آینده 22 روستای استان سمنان گاز دار خواهند شد

جراحی از افزایش سهم 69 درصدی بهره مندی روستاهای استان به 75 درصدی در یک سال آینده در دستور کار شرکت خبرداد وگفت: سال آینده نیز گازرسانی به 22 روستا شامل 16 روستای شهرستان میامی و همچنین 9 روستای بخش قهاب رستاق و بخش مرکزی شهرستان دامغان با اعتباری معادل 475 هزار میلیون ریال انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گازرسانی به روستای استان سمنان را نشانگر توجه دولت خدمتگزار به محرومیت زدائی از روستاها بیان کرد و افزود: با گازرسانی به این روستاها سه هزار و 20 خانوار دیگر روستایی نیز از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد که پکیج طرح آنها آماده بوده و منتظر تامین اعتبار لازم هستیم.

بیش از 50 درصد گاز استان سمنان در صنایع مصرف می شود

جراحی با اشاره به اینکه گاز رسانی به کلیه پروژه های مسکن مهر استان سمنان به بهره برداری رسیده و دو نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان و شاهرود نیز به شبکه گاز استان متصل شده اند، گفت: در حال حاضر نیز بیش از 50 درصد گاز استان در صنایع مصرف می شود که نوید بخش ایجاد اشتغال مولد برای این خطه از میهن عزیز اسلامی مان است.