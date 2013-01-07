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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

راشاد:

مکانی برای راه اندازی چادرهای مسافران نوروزی در زنجان مشخص شود

مکانی برای راه اندازی چادرهای مسافران نوروزی در زنجان مشخص شود

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار زنجان با اشاره به اعتراضات صاحبان هتل‏های استان زنجان در خصوص برپایی چادرهای مسافران در اطراف هتلها گفت: باید مکان مشخصی برای چادرها تعیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان ،افزود:باید مدیران دستگاههای زیربط نسبت به سامان دهی چادرهای مسافران در جلوی هتلها مساعدت لازم را لحاظ کنند.

وی اظهار داشت: برپایی سفره هفت‌سین توسط شهرداری‏ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید این سفره‏ها در میادین ورودی شهر چیده شود.

فرماندار زنجان گفت:در استان دستگاههای اجرایی نسبت به چاپ بروشورها کوتاهی می کنند و همکاری لازم را ندارند.

راشاد تاکید کرد: در سال گذشته چاپ بروشورها توسط دستگاه‏های اجرایی استان ناهماهنگ  بود.

وی در ادامه افزود: در راستای چاپ برشورهای نامناسب و بی محتوا این بروشورها برای مسافران و گردشگران قابل استفاده نبود.

فرماندار زنجان یادآور شد: نقشه‏های مورد نظر برای توزیع در عید نوروز در بین مسافران باید قابل استفاده باشد و در این راستا باید دستگاههای اجرایی همکاری لازم را داشته باشند.
 

کد مطلب 1785122

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