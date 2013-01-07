مکانی برای راه اندازی چادرهای مسافران نوروزی در زنجان مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان ،افزود:باید مدیران دستگاههای زیربط نسبت به سامان دهی چادرهای مسافران در جلوی هتلها مساعدت لازم را لحاظ کنند.
وی اظهار داشت: برپایی سفره هفتسین توسط شهرداریها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید این سفرهها در میادین ورودی شهر چیده شود.
فرماندار زنجان گفت:در استان دستگاههای اجرایی نسبت به چاپ بروشورها کوتاهی می کنند و همکاری لازم را ندارند.
راشاد تاکید کرد: در سال گذشته چاپ بروشورها توسط دستگاههای اجرایی استان ناهماهنگ بود.
وی در ادامه افزود: در راستای چاپ برشورهای نامناسب و بی محتوا این بروشورها برای مسافران و گردشگران قابل استفاده نبود.
فرماندار زنجان یادآور شد: نقشههای مورد نظر برای توزیع در عید نوروز در بین مسافران باید قابل استفاده باشد و در این راستا باید دستگاههای اجرایی همکاری لازم را داشته باشند.
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