مکانی برای راه اندازی چادرهای مسافران نوروزی در زنجان مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان ،افزود:باید مدیران دستگاههای زیربط نسبت به سامان دهی چادرهای مسافران در جلوی هتلها مساعدت لازم را لحاظ کنند.

وی اظهار داشت: برپایی سفره هفت‌سین توسط شهرداری‏ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید این سفره‏ها در میادین ورودی شهر چیده شود.

فرماندار زنجان گفت:در استان دستگاههای اجرایی نسبت به چاپ بروشورها کوتاهی می کنند و همکاری لازم را ندارند.

راشاد تاکید کرد: در سال گذشته چاپ بروشورها توسط دستگاه‏های اجرایی استان ناهماهنگ بود.

وی در ادامه افزود: در راستای چاپ برشورهای نامناسب و بی محتوا این بروشورها برای مسافران و گردشگران قابل استفاده نبود.

فرماندار زنجان یادآور شد: نقشه‏های مورد نظر برای توزیع در عید نوروز در بین مسافران باید قابل استفاده باشد و در این راستا باید دستگاههای اجرایی همکاری لازم را داشته باشند.

