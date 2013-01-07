انتخاب کادر فنی تیم ملی تکواندو و تدبیر فدراسیون/ جوانان نادیده گرفته نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انتخاب اعضای کادر فنی تیم ملی تکواندو ساعت 12 ظهر امروز دوشنبه در محل فدراسیون با حضور سید محمدپولادگر و حسن ذوالقدر رئیس و دبیر فدراسیون، هادی ساعی مدیر فنی تیم ملی، اصغر رحیمی نماینده کمیته ملی المپیک و زهرا سروی نایب رئیس فدراسیون در بخش بانوان تشکیل خواهد شد.

تیم ملی تکواندو سال آینده رقابتهای قهرمانی جهان و بازیهای کشورهای اسلامی را پیش رو دارد و قرار است دو کادر فنی جداگانه برای حضور در این مسابقات انتخاب و معرفی کند.

اما حالا که شرایط زمانی دو رویداد مهم از یک سو و اصرار کمیته ملی المپیک برای انتخاب کادر فنی تیم اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی از سوی دیگر شرایط را برای انتخاب دو کادر فنی مهیا ساخته، فدراسیون باید در گزینش نفرات مورد نظر تدبیر لازم را بکار گیرد.

باید امیدوار بود نفرات کادر فنی همین دو تیم از پیش تعیین شده نباشند و به قولی شاهد یک جلسه "نمایشی" که صورتجسله آن قبل از شروع نوشته شده باشد نباشیم و در پایان بحث و تبادل نظر مردان فنی حاضر در جلسه اسامی کادر فنی از آن خارج شود.

از سوی دیگر معتقدیم فدراسیون باید به لیگ و مربیانی که با جوانان با آتیه سروکار دارند نگاه جدی تری داشته باشد. تدبیر به آن معنا که بها دادن به مربیان جوان و کارنامه دار انگیزه مربیان سایر تیم ها را برای ادامه کار افزایش می دهد.

سید نعمت خلیفه با آن کارنامه درخشان در لیگ و رقابتهای جهانی دانشجویان که عناوین متعدد قهرمانی کسب کرده، مرتضی سلطانی با چند جوان جویایی نام صدر جدول را در اختیار دارد و با ارتشی ها قهرمان جهان شده، مرتضی کریمی با تجربه، خانلرخانی جوان و... از آن دست مربیانی هستند که توقع دارند فدراسیون زحماتشان را ببیند.

بدون شک این توقع چندان بیجا نیست. اگر تکواندوکار از حضور در لیگ در کنار مسائل مالی و جانبی، ارتقاء سطح فنی را برای حضور در تیم ملی دنبال می کند، مربیان هم علاقمند هستند تا از یک تیم لیگ برتری خود را به کادر فنی تیم ملی برسانند.

حضور در کادر فنی تیم ملی آرزوی هر مربی است و فدراسیون در چنین زمانی که فرصت بهره گیری از چند مربی را دارد می بایست این فرصت را اختیار مربیان جسوری بگذارد که می توانند با تدابیر و برنامه های خود تیم ملی را به تحول فنی که نیاز دارد برسانند.

هر چند باید اذعان داشت اگر چه انتخاب دو کادر فنی به دلیل پتانسیل بالای مربیان جوان و خلاق برای تیم های ملی کار دشواری نخواهد بود ولی انتخاب دو تیم ملی آماده و سرحال برای حضور در این دور رویداد مهم بسیار دشوارتر و سخت تر خواهد بود.

در واقع با وجود آسیب دیدگی برخی چهره های ملی پوش به ناچار باید بیش از گذشته به جوانان بها داد و تیم هایی خالی از ستاره را انتخاب و به مسابقات اعزام کنیم. اینجاست که هنر مربی به تصویر کشیده می شود که آیا در چنین شرایطی می تواند یک تیم را در اندازه دفاع از عنوان قهرمانی جهان آماده کند یا خیر؟

تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی به یک مربی بزرگ نیاز دارد که شرایط رقابتهای جهانی را پیش از این تجربه کرده باشد و این تجربه را بتواند به تیم خود منتقل کند. حضور دوباره مربیان امتحان پس داده که این رزوها شایعه انتخاب آنها به گوش می رسد، چاره کار نخواهد بود.

به هر حال امیدواریم فدراسیون و اعضای حاضر در این جلسه بیش از گذشته به مربیان سازنده و کاربلد توجه نشان دهند. مگر نه اینکه رضا مهماندوست چهار، پنج سال قبل هدایت تیم ملی را در دست گرفت و در کار خود نیز موفق بود. مربیان جوان مترصد اعتماد فدراسیون هستند تا توانایی‌های خود را به مایش بگذارند.