55مجوز تولید ورمی کمپوست در کاشمر صادر شده است

محمد صوابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 200 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در زمینه تولید کود ورمی کمپوست در کاشمر فعال هستند و در حال حاضر ماهیانه 200 تن کود آلی ورمی کمپوست تولید می‌شود.



مدیر جهاد کشاورزی کاشمر با بیان اینکه به کمک کارشناسان آزموده تلاش شده تا بخش کشاورزی به سمت تولیدات ارگانیک و سالم برود افزود: در حال حاضر به خاطر گرانی کود شیمیایی استفاده از کودهای آلی ورمی کمپوست، مقرون به صرفه‌تر بوده که در کاشمر و شهرستان‌های همجوار به مصرف بخش کشاورزی می‌رسد.



صوابی بیان کرد: با مذاکراتی که با شهرداری صورت گرفته، قرار است از زباله های بدون پلاستیک، کاغذ، مقوا و شیشه، کود ورمی کمپوست برای بخش کشاورزی تولید شود.



وی افزود: در شرایط فعلی تولیدکنندگان ورمی کمپوست برای تولیدات خود تنها از کودهای گاوی استفاده می‌کنند و این امر منجر به افزایش قیمت کودگاوی خواهد شد.



مدیر جهاد کشاورزی کاشمر اظهار کرد: عاری بودن از عوامل بیماری‌زا برای گیاهان، بی‌بو بودن، جذب رطوبت بسیار بالا، جلوگیری از فرسایش خاک، ارتقاء مقاومت گیاه و عاری بودن از هرگونه عوارض برای انسان و سایر موجودات زنده از جمله خواص ورمی کمپوست است.