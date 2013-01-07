بادهای مخالف شدید علیه نامزدی "هگل" در پست وزارت دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "وینر سایتونگ" در مطلبی به موانع موجود برای نامزدی "چاک هگل"، سناتور جمهوریخواه به عنوان وزیر دفاع آمریکا پرداخته و نوشت: بر اساس گزارشهای مطبوعاتی ارائه شده، باراک اوباما باید در انتظار مخالفتها و مقاومتهای فراوانی در برابر نامزدی "چاک هگل" در این سمت باشد.

به گزارش "فاکس نیوز" هم لیبرالها و هم سناتورهای محافظه کار آمریکا درباره این سناتور سابق ایالت نبراسکا و مسئولیت جدیدی که به وی واگذار می شود ابراز شک و تردید کرده اند. دلیل این امر هم اظهارات سابق هگل درباره عراق، ایران، رژیم صهیونیستی و مسائل همجنس گرایی در این کشور بوده است.

در ادامه این مطلب آمده است: این سیاستمدار 66 ساله در حال حاضر از مشاوران عالی رتبه اوباما در مسائل اطلاعاتی و امنیتی است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از مطبوعات آمریکایی هگل، دوشنبه به عنوان نامزد پست وزارت دفاع آمریکا معرفی شد.

هگل که از کهنه سربازان جنگ ویتنام هم محسوب می شود مدت دوازده سال و تا سال 2008 در سنا بود.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: هگل هفته هاست که مورد انتقاد شدید مفسران محافظه کار قرار دارد. آنها این انتقاد را به وی وارد می کنند که در گذشته مخالفت خود را با صدور قطعنامه علیه ایران ابراز کرده است. همچنین هگل مخالفت خود را با تروریست خواندن سپاه پاسداران ایران اعلام کرده بوده و به این طرح رای منفی داده است.

وی همچنین از رئیس جمهوری سابق آمریکا درخواست کرده بود که بدون پیش شرط با رهبری در تهران گفتگو کند.

این سناتور سابق آمریکایی همچنین با طرح افزایش نیروهای آمریکایی در عراق که توسط بوش تصمیم گیری شده بود مخالفت کرده بود. وی به این ترتیب دشمنان زیادی در محافل محافظه کار جمهوریخواه دارد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: در این میان همچنین انتقاداتی به مواضع هگل در برابر اسرائیل وارد می شود.این انتقاد به وی وارد می شود که در سال 2002 به رژیم صهیونیستی مشاوره داده است که عزم و اراده خود برای صلح با فلسطینیان را نشان دهد.

به گزارش فاکس نیوز و به نقل از یکی از سناتورهای جمهوریخواه تنها تعداد اندکی از سناتورهای این حزب از هگل برای دریافت پست وزارت دفاع حمایت خواهند کرد. البته وی سخنان بسیار دلگرم کننده ای را هم دریافت کرده است. اوباما وی را یک میهن پرست نامیده است.