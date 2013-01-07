تصادف با احشام در محورهای شمال سیستان و بلوچستان 17 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا صالحی اظهار داشت: در تجزیه و تحلیل حوادث و تلفات رانندگی در 9ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تصادفات برخورد با احشام (شتر) رشد 17درصدی را در محورهای مواصلاتی شمال استان داشته است.

وی گفت: بیشترین تصادف در این خصوص در محورهای زاهدان به نهبندان (دوراهی دشتک تاسفیدابه) و محور زاهدان به بم(ازحوالی نصرت آباد تا کهورک) به وقوع پیوسته است.

وی افزود: به علت برخورد اینگونه احشام (شتر) با وسائط نقلیه در 9ماهه سالجاری در این محورها 12نفر فوت و 28نفر مجروح شده اند که بیشترین تصادفات درساعات 22 الی چهار بامداد به وقوع پیوسته است.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان بیان داشت: با توجه به اینکه در راههای شمالی استان تصادفات برخورد با شتر در9ماهه سالجاری 17درصد رشد داشته، حفر کانال در حاشیه راهها، نصب جلیقه شبرنگ بعنوان تن پوش با توجه به جثه این حیوان و همچنین نصب تابلوهای هشدار دهنده در خصوص خطر برخورد با شتر در سطح معابر برون شهری در کاهش این نوع حوادث موثر خواهد بود.

وی گفت: فرهنگ آموزش ساربانان نیز می تواند تاثیر بسزایی در کاهش حوادث، تلفات و تهدیدات اینگونه احشام (شتر) در برخورد با وسائط نقلیه داشته باشد که با شناسایی کانون های اسکان عشایر از طریق امور عشایر استان بی تاثیر نخواهد بود.

وی افزود: کسب مجوز قضایی مبنی بر محدودیت تردد اینگونه احشام (شتر) تا شعاع مناسب در حریم راه ها و پیگرد قانونی برای ساربانان در صورت تخلف پس از نصب تابلو و علائم باعث ایجاد جو روانی در بین ساربانان در جهت جلوگیری و جمع آوری آنان از حاشیه راه ها خواهد شد.

صالحی نصب تابلو و علائم هشدار دهنده جهت آگاهی دادن رانندگان عبوری در بحث برخورد با شتر در فواصل پنج الی 10کیلومتری از هم با زمینه نوشتاری و شبرنگی در محورهای پرتردد و پر تصادف این نوع احشام (شتر) را توصیه کرد.

وی همچنین گفت: هفته گذشته ماموران پلیس راه سیستان و بلوچستان از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 از 18 فقره تصادف رانندگی در محورهای مواصلاتی استان اطلاع یافتند.

وی افزود: متاسفانه در این حوادث رانندگی 28 نفر از شهروندان مجروح شدند.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان بیان داشت: در بررسی کارشناسان پلیس راه عامل اصلی این حوادث سرعت غیر مجاز و عدم توجه به جلو گزارش شده است.

وی گفت: با اقدامات ترافیکی و حضور ماموران پلیس راه در محورهای برون شهری استان حوادث جرحی هفته گذشته نسبت به مدت مشابه آن شش درصد و تعداد مجروحین نیز 23 درصد کاهش داشته است.

وی از شهروندان خواست، ضمن توجه به توصیه های پلیسی، با توجه به وضعیت خاص جاده ها بخصوص جاده های جنوب استان با سرعت مجاز، افزایش هوشیاری، توجه به علائم راهنمایی و رانندگی نصب در جاده ها، توجه کافی به جلو و رعایت فاصله قانونی با خودروهای جلویی رانندگی نمایند تا شاهد بروز اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.

وقوع جنایت هولناک در سیب و سوران بر اثر یک سوء ظن

فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران گفت: قاتلی که به خاطر سوء ظن زن و شوهری را با سلاح به قتل رسانده بود در این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ رضا زینلی افزود: اوایل آبان ماه سالجاری ماموران انتظامی کلانتری 11 شهرستان سیب و سوران از طریق مرکز فوریت های پلیس 110 از کشف دو جنازه در حوالی روستای مرگوک این شهرستان اطلاع یافتند و برای برررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشت: در بررسی های اولیه ماموران انتظامی مشخص شد اجساد یک زن و مرد در حالی که با اسلحه به قتل رسیده بودند در فاصله ای کم بر روی زمین افتاده است.

وی گفت: بدنبال ارجاع پرونده این قتل ها به پلیس آگاهی شهرستان سیب و سوران تیمی مجرب از ماموران اداره آگاهی این شهرستان مسئول رسیدگی به پرونده این جنایت شدند.

وی افزود: پس از دو ماه تلاش ماموران پلیس آگاهی و تحقیقات تخصصی و فنی آنان فردی به عنوان تنها مظنون این جنایت در یکی از روستاهای محل جنایت شناسایی شد.

فرمانده انتظامی سیب و سوران بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی پس از کسب دستور مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه این متهم را درون یک مغازه عکاسی دستگیر کردند.

وی گفت: در تحقیقات پلیس و بدنبال کشف مدارک و شواهد بر جای مانده در صحنه تنها مظنون این جنایت لب به اعتراف گشود و راز این جنایت هولناک را بر ملا کرد.

این قاتل در اعترافات خود گفت: در روز حادثه وقتی قصد داشتم سلاح شکاری که در مخروبه ای در کنار محل قتل مخفی کرده بودم را بردارم با این دو مقتول مواجه شدم و از آنجایی که گمان سوء نسبت به ارتباط آنان داشتم با اسلحه شکاری خودم هر دو نفر را به قتل رساندم.

زینلی افزود: در ادامه تحقیقات پلیس مشخص شد این دو مقتول باهم زن و شوهر بودند و این قاتل با سوء ظن خود دست به این جنایت هولناک زده است.

دستگیری دو سارق طلاجات با همکاری مالباخته

ماموران انتظامی کلانتری 11 شهرستان زابل موفق شدند دو سارق طلاجات را با همکاری مالباخته در حین سرقت دستگیر کنند.

شخصی با در دست داشتن مرجوعه ای از دو نفر اعلام شکایت کرد.

سارقین که دو عدد تکپوش طلا بچگانه و شش عدد النگو طلا و یک جفت گوشواره و یک عدد انگشتر را به سرقت بردند با اقدام به موقع پلیس قبل از متواری شدن در نزدیکی محل سرقت شناسایی و دستگیر شدند.

متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری سوداگران مرگ و توقیف محموله مواد مخدر در نیکشهر

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر گفت: با تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان روز گذشته یک محموله تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ احمد اربابی افزود: این محموله تریاک از یک دستگاه خودرو پژو 405 کشف و ضبط شد.

وی اظهار داشت: قاچاقچیان و سوداگران مرگ قصد داشتند این محموله تریاک را با جاسازی ماهرانه در این خودرو وارد نیکشهر کنند که با هوشیاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در اجرای نیت شوم خود ناکام ماندند.

وی گفت: در این عملیات مقدار 20 کیلو و150 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در قسمت های مختلف خودرو جاسازی شده بود کشف و دو نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی نیکشهر همچنین از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف کالای قاچاق به ارزش تقریبی دو میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله کالای قاچاق را با جاسازی ماهرانه و در قالب حمل کود شیمیایی فسفات آمونیوم به دیگر استان های کشور منتقل کنند.

وی بیان داشت: این محموله کالای قاچاق که شامل 99طاقه پارچه و20توپ پارچه پرده ای در انواع مختلف، سه دستگاه ال سی دی سامسونگ 51 اینچ، 70 عدد دوربین مداربسته با مارک تجاری خاص از یک دستگاه کامیون کشف و ضبط شد.

اربابی همچنین گفت: قاتلی که دو سال پیش یکی از شهروندان نیکشهر را به ضربه گلوله به قتل رسانده بود، با تلاش پلیس آگاهی این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این فرد شهریور ماه سال 89 پس از ارتکاب قتل مسلحانه یکی از شهروندان این شهرستان متواری شده بود که ماموران پلیس آگاهی نیکشهر تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی و دستگیری این متهم آغاز کردند.

وی اظهار داشت: چهارشنبه گذشته مخفیگاه این قاتل در بخش لاشار شهرستان نیکشهر توسط ماموران پلیس آگاهی شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی این قاتل فراری در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.