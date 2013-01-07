آبادان "خانه شیشه ای" را به جشنواره تئاتر فجر می فرستد

فرهاد پور غراوی علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمایش کار گروه تئاتر «ستاک» به سرپرستی علی حیدری و به نویسندگی مشترک طیبه نیک آزاد و علی حیدری است که در این جشنواره به صحنه خواهد رفت.

علوانی افزود: نمایش "خانه شیشه‌ای" از آبادان به عنوان تنها نماینده خوزستان در بخش نمایشهای صحنه ای جشنواره فجر، یکی از 13 نمایش است که برگزیده مناطق شد و به این جشنواره راه یافت.



وی بازیگران این نمایش را طیبه نیک آزاد، طاهر نیک‌آزاد، زینب حقیقت، شهرام پورعسکر، مسعود زبیدی و زینب سمسارزاده عنوان کرد و افزود: این نمایش نگاه فرد معتادی را به اطراف خود روایت می کند. این فرد معتاد دچار توهم شده و به اطرافیان خود مشکوک است و فکر می کند همه حتی خواهرش قصد خراب کردن زندگی او را دارند. در حالی که همه در تلاش هستند تا او را نجات دهند.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان با اعلام اینکه نمایش «خانه شیشه ای» هم اینک در موزه هنرهای معاصر آبادان در حال تمرین است تا خود را برای حضور در جشنواره تئاتر فجر آماده کند، عنوان کرد: سعید فیوضی (دستیار کارگردان)، ولید نعیمی (آفیش و بروشور)، رضا ثامری (طراح نور)، مسعود صفری (آهنگ ساز) و هانی شاهینی و سیدمحمود موسوی (عوامل اجرایی) از عوامل فنی این نمایش هستند.



سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمن 91 به دبیری سعید کشن فلاح برگزار می شود.

