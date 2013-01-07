انتشار دفترچه راهنمای پذیرش بدون آزمون/ مهمترین جداول گزینشی

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز سه دفترچه راهنمای ثبت نام برای پذیرش بدون آزمون نیمسال دوم تحصیلی جاری روی سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

دفترچه راهنمای شماره یک

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی (بهمن ماه سال 1391) - فصل اول شامل شرایط عمومی و اختصاصی، سهمیه ها، مراحل پذیرش، جدول های استان و بخش، جدول گروه بندی دیپلم ها.

دفترچه راهنمای شماره دو

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی (بهمن ماه سال 1391) - فصل دوم شامل شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو، نحوه گزینش دانشجو، انتخاب رشته، جدول های رشته های تحصیلی گروه های آزمایشی پنجگانه.

دفترچه راهنمای شماره سه

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی (بهمن ماه سال 1391) - فصل سوم شامل مقررات وظیفه عمومی، شرایط و ضوابط اتباع خارجی، شرایط و ضوابط و جدول شهریه دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی.

اعلام روش گزینش دانشجو

گزینش دانشجو در تمام کدرشته های تحصیلی به روش متمرکز خواهد بود که فقط معدل کتبی داوطلبان واجد شرایط ملاک و مبنای پذیرش قرار می گیرد و اسامی پذیرفته شدگان در یک مرحله و به طور یک جا اعلام خواهد شد.

در این روش هر داوطلب با توجه به شرایطش از نظر سهمیه، بوم و سایر موارد همچنین بر اساس معدل کتبی دیپلم، به اولین کد رشته انتخابی که از نظر علمی برتری دارد (در مقایسه با سایر داوطلبانی که شرایط مشابه وی را دارند)، در صورت وجود ظرفیت معرفی می شود.

به منظور اعلام اسامی پذیرفته شدگان، اقدامات زیر صورت می گیرد:

بررسی کد رشته های انتخابی داوطلبان و ذخیره کردن آنها به همراه سایر اطلاعات آنان

تعیین نقطه یا اولویت قبولی هر داوطلب با توجه به شرایط و وضعیت وی (از هر لحاظ) و مقایسه ای که بین هر داوطلب با دیگر داوطلبان با وضعیت مشابه وی انجام می گیرد.

جدول ضریب تأثیر اعمال سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) با توجه به نوع دیپلم و مجموعه آموزشی

نوع دیپلم ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر عناوین دیپلم مجموعه آموزشی ریاضی و فنی مهندسی 100 74.4 31.4 31.4 31.4 علوم تجربی، کشاورزی 80.9 100 // // // علوم انسانی مجموعه 3 و 4 41.2 41.2 100 100 41.2 هنر 100 100 69.8 69.8 69.8 زبانهای خارجی 100 100 100 100 100

اعلام اسامی پذیرفته شدگان

از آنجا که پذیرش داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت می پذیرد و نظر به اینکه دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان (ریاضی، تجربی، انسانی) متفاوت است، چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی که متقاضی آن می شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل کتبی متفاوت خواهد بود.

نحوه گزینش بومی

برخی از اهداف بومی گزینی عبارتند از: کاهش مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان و دانشگاه (نظیر مشکل کمبود خوابگاه، افت تحصیلی ناشی از دوری خانواده و مشکلات اقتصادی)، کاهش مهاجرت های درون کشوری، گزینش بومی باعث خواهد شد تا داوطلبان هر ناحیه با امتیازات در نظر گرفته شده، بتوانند از امکان قبولی بیشتر در رشته های بومی بهره مند شوند.

جدول نحوه گزینش رشته های تحصیلی در رشته های دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

نام دوره نوع گزینش میزان پذیرش بومی غیردولتی غیرانتفاعی بومی ناحیه ای حدود 80 درصد به داوطلبان بومی ناحیه بر اساس جدول دستهبندی نواحی بومی کشور اختصاص می یابد. پیام نور حدود 70 درصد از ظرفیت رشته ه ای مراکز یا واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور در هر شهرستان به داوطلبان بومی آن شهرستان و حدود 30 درصد ظرفیت به داوطلبان بومی شهرستانهای تحت پوشش مرکز یا واحد پذیرنده تخصیص می یابد.

تعیین استان بومی

در صورتی که محل دریافت مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم و محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان برای داوطلبان نظام جدید در یک بخش، شهر و یا استان باشد، داوطلب بومی آن بخش، شهر و استان تلقی می شود.

در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر داوطلبی در یک بخش، شهر و یا استان نباشد، بخش، شهر و استان محل تولد داوطلب به عنوان بخش، شهر و استان بومی وی در نظر گرفته می شود.

داوطلبانی که سه سال آخر محل تحصیل را در خارج از کشور گذرانده اند، استان محل تولد، استان بومی اینگونه داوطلبان تلقی خواهد شد.

داوطلبانی که سه سال آخر محل تحصیل را خارج از کشور گذرانده اند، همچنین استان تولدشان نیز خارج از کشور بوده است، استان بومی این قبیل داوطلبان تهران خواهد بود.