عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

غرب آسیا

- نیروهای ترکیه و آمریکا در پایگاه اینجرلیک در حال آماده سازی مقدمات فنی استقرار موشک های ضد موشک پاتریوت هستند.



- مخالفان در سوریه : صحبت های اسد به منزله ادامه جنگ است.

- نخست وزیر سوریه: طرح بشار اسد طرح روشنی برای خروج از بحران کنونی است.

- پلیس کویت با تظاهرات مخالفان برخورد کرد.

- اعتراض ها در ترکیه نسبت به استقرار موشک های ناتو همچنان ادامه دارد.

- یک دیپلمات ارشد لبنانی: رژیم صهیونیستی به تنهایی قادر به اقدام علیه ایران نیست.

شمال آفریقا

- محمد مرسی خواستار محاکمه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، در دادگاه بین المللی لاهه، به اتهام آنچه وی "جنایات جنگی علیه مردم این کشور" نامیده، شده است.

- مرسی: به حفظ حقوق اقلیت ها از جمله قبطی ها پایبندیم.

آمریکا

- باراک اوباما چاگ هگل را به عنوان وزیر دفاع معرفی خواهد کرد.

- کلینتون از امروز فعالیت های خود را در وزارت خارجه آمریکا از سر می گیرد.